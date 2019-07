VIDEO/ Gheorghe Petic a ieșit din sala de judecată

După ce magistrații au respins cererea avocaților de-al elibera din arest, Gheorghe Petic a ieșit din sala de judecată de la Curtea de Apel Chișinău, declarând că nu se mai întoarce la pușcărie. Petic spune că a plecat din fața magistraților pentru că Parlamentul a declarat la 8 iunie că R. Moldova este „stat capturat”.

17.05: Gheorghe Petic se întoarce în clădirea Curții de Apel, însoțit de deputații Inga Grigoriu, Chiril Moțpan și avocata Angela Istrate.

16.55: Petic declară că avocații au plecat să înainteze o cerere pentru ca mâine, 18 iulie, să fie examinată ședința încă o dată.

„Eu, conform legislației, nu doresc să fiu numit dezertor. Am ieșit până aici, pentru a arăta că și în pușcărie sunt liber”, a spus Petic.

16.30: „Noi nu avem justiție. R. Moldova a fost declarat stat captiv. Am ieșit în baza declarației de stat captiv. Procuratura, CNA și judecătoria sunt instituții captive. Dacă aceste instituții au fost declarate captive, înseamnă că plecarea mea a fost corectă”, a declarat Petic.

Înconjurat de mai mulți susținători, Petic protestează în fața Curții de Apel Chișinău, cerând recuzarea judecătorilor. La fața locului sunt prezenți și deputații Chiril Moțpan și Inga Grigoriu.