Uși închise, donații și conflicte de interese: Comisia de Evaluare a Judecătorilor a audiat doi foști șefi de instanțe

Mihail Bușuleac, fost președinte interimar și vicepreședinte al Judecătoriei Cahul, și Ion Rusu, fost vicepreședinte și vicepreședinte interimar al Judecătoriei Drochia, au fost audiați pe 8 decembrie de Completul C al Comisiei de Evaluare a Judecătorilor. Cei doi magistrați au oferit explicații privind discrepanțele dintre venituri și cheltuieli identificate în perioada evaluată, dar și cu privire la mai multe aspecte de integritate etică. O parte a audierii lui Ion Rusu s-a desfășurat cu ușile închise.

Audierea lui Mihail Bușuleac a durat peste trei ore, timp în care membrii Completului C, din care fac parte Andrei Bivol, Willem Brouwer și Lavly Perling, au examinat economiile în numerar declarate înainte și în timpul evaluării, precum și diferențele dintre venituri și cheltuieli în anii 2013, 2016–2017 și 2023–2024. Comisia a solicitat detalii și despre sursele banilor pentru unele cheltuieli din 2025, inclusiv cele pentru vacanțe.

În cadrul audierii, Comisia a solicitat exlicații și despre donațiile sau alte intrări financiare considerate „insuficient justificate”, precum și două situații „ce ar putea reprezenta conflicte de interese, relevante pentru evaluarea integrității etice a magistratului”.

În cazul lui Ion Rusu, o parte a audierii s-a desfășurat cu ușile închise, la cererea acestuia, solicitare acceptată de Complet. Membrii Comisiei au analizat o posibilă discrepanță financiară în perioada evaluată, circumstanțele achiziționării unui automobil, precum și o eventuală incompatibilitate între funcția de judecător și deținerea licenței de avocat. De asemenea, au fost discutate elemente legate de respectarea regimului conflictelor de interese.

La finalul ședinței, Rusu a declarat că are „respect” pentru toți magistrații care au decis să participe la evaluarea externă a integrității, „indiferent de rezultat”.

Comisia urmează să publice înregistrările audierilor în cel mult trei zile, iar în termen de 30 de zile va emite rapoartele motivate pentru fiecare magistrat, cu concluzii privind promovarea sau nepromovarea evaluării.

Vineri, 12 decembrie, urmează să fie audiați judecătorul Roman Pascari, candidat la Curtea de Apel Centru, și judecătorul Vasile Nogai, fost președinte interimar al Judecătoriei Drochia.

Toți judecătorii care ocupă sau au ocupat funcții de conducere în ultimii cinci ani sunt supuși procedurii de vetting.