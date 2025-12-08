Linella, și în acest an Partener General al patinoarului din centrul Capitalei

Linella este, și în acest an, Partener General al patinoarului din Piața Marii Adunări Naționale, parte a Târgului de Crăciun. Deschis oficial pe 5 decembrie, patinoarul rămâne una dintre cele mai apreciate atracții ale sezonului, oferind copiilor, tinerilor și adulților un spațiu prietenos, festiv și plin de energie pozitivă în inima Capitalei.

Prin susținerea financiară acordată, Linella sprijină un spațiu de întâlnire în care oamenii se pot bucura de momente autentice și timp de calitate, alături de cei dragi. În spiritul valorilor sale, brandul promovează modul activ și sănătos de viață, oferind vizitatorilor de toate vârstele oportunitatea de a se bucura de mișcare și recreere în aer liber pe durata sezonului de iarnă.

Vizitatorii se pot bucura de sesiuni de patinaj până pe 18 ianuarie 2026, într-un decor de sărbătoare cu lumini calde și elemente tematice care completează farmecul sezonului. Patinoarul devine astfel un punct de atracție pentru familii, prieteni și toți cei care vor să trăiască magia sărbătorilor într-un cadru plăcut și accesibil.

Inaugurarea a fost marcată de aprinderea oficială a luminițelor, un moment mult așteptat care a reunit sute de vizitatori. Copii și adulți s-au bucurat de începutul sezonului de iarnă într-o atmosferă de emoție, bucurie și entuziasm, care anunță o perioadă plină de evenimente și activități.

„Suntem încântați să fim, și în acest an, parte din magia Târgului de Crăciun. Patinoarul din PMAN este un spațiu unde oamenii se adună, se bucură și creează amintiri frumoase. Ne dorim ca toți vizitatorii să se simtă bineveniți și să se bucure de iarnă așa cum merită. Implicarea noastră reflectă angajamentul Linella de a susține comunitatea și inițiativele care aduc oamenii împreună,” a declarat Mihaela Dragan, Director Marketing Moldretail Group.

Linella reconfirmă angajamentul de a susține proiecte cu impact real în comunitate, oferind experiențe memorabile vizitatorilor. Parteneriatul cu patinoarul din PMAN reflectă implicarea activă a brandului în viața comunității și sprijinul pentru evenimente care aduc oamenii împreună într-o atmosferă festivă. Astfel de inițiative evidențiază importanța gesturilor care schimbă comunități, prin emoții autentice și implicare constantă.