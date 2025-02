UPDATE Doi magistrați, trimiși în judecată pentru trafic de influență, riscă să fie sancționați disciplinar, alături de o judecătoare de la Curtea de Apel Centru

Trei judecători riscă să fie sancționați disciplinar. Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat luni, 24 februarie, că Inspecția Judiciară a finalizat verificarea celor 3 sesizări adresată de către procurori. Potrivit concluziilor organului specializat din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii, la care face referire PA, acțiunile a doi judecători din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru și Buiucani, și ale unui judecător din cadrul Curții de Apel Centru, ar putea constitui abateri disciplinare.

Potrivit surselor ZdG, este vorba despre Valentina Garabagiu de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, soțul acesteia, Garri Bivol, de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, și Marina Anton de la Curtea de Apel Chișinău. Primii doi au trimiși pe banca acuzaților, în noiembrie 2024, într-un dosar pe trafic de influență.

UPDATE 15:00 Procuratura Anticorupție a venit cu precizări în legătură cu „informațiile eronate apărute într-un articol publicat pe portalul Ziarul de Gardă la data de 24 februarie 2025”. Conform PA, în articol s-a făcut „referire la identitatea greșită a celor trei judecători vizați în proceduri disciplinare la sesizarea Procuraturii Anticorupție”.

„Judecătorul din cadrul Curții de Apel Centru a pronunțat o decizie într-o cauză civilă, pe când judecătorul din cadrul Curții de Apel Centru menționat în articolul Ziarului de Gardă face parte din completul penal”, se arată într-un comunicat de presă emis de PA.

Ulterior, într-un răspuns pentru ZdG, Procuratura a indicat că, „în acest caz, dacă ați fi solicitat confirmarea sau infirmarea veridicității informației pe care planificați să o publicați, v-am fi informat că numele Mihail Diaconu este greșit”.

Astfel, ZdG a aflat că judecătorul de la Curtea de Apel Centru vizat de fapt în sesizarea PA este Marina Anton, ci nu Mihail Diaconu. Am contactat-o pe judecătoare pentru un comentariu, dar aceasta are zi liberă astăzi.

ZdG a scris, în 2016, că socrul pensionar al magistratei Curții de Apel Chișinău, Marina Anton, deținea un imobil de lux, cu două niveluri și mansardă, în or. Ialoveni, aproape de Chișinău. Deși vecinii afirmau că în acea casă locuiesc, de fapt, Marina Anton și soțul său, fost polițist, judecătoarea a negat informația. Imobilul nu era nici măcar înregistrat la Oficiul Cadastral, acolo unde am găsit doar terenul, procurat de socrul ei în anul 2000, la un an şi jumătate de la numirea Marinei Anton în funcția de judecătoare la Judecătoria Ialoveni.

Marina Anton este judecătoare din 1999, fiind numită pe un termen de 5 ani la Judecătoria Ialoveni prin decretul președintelui R. Moldova de atunci, Petru Lucinschi. În 2001, printr-o hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Anton e transferată la Judecătoria Ciocana din Chișinău. Trei ani mai târziu, Vladimir Voronin o acceptă în sistem până la atingerea plafonului de vârstă, iar în decembrie 2005 este promovată la Curtea de Apel (CA) Chișinău.

Judecătoarea Marina Anton de la Curtea de Apel Centru – instanță redenumită din Curtea de Apel Chișinău începând cu 27 decembrie 2024 – este evaluată de Comisia de Evaluare a Judecătorilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 252/2023. În cadrul procesului de evaluare externă a integrității, Comisia a invitat-o la audiere la începutul lunii februarie.

În timpul audierii, Completul B i-a adresat judecătoarei întrebări pentru clarificarea unor aspecte legate de integritatea etică. Acestea vizau posibile conflicte de interese, implicarea judecătoarei în cauze care au condus la constatarea unor încălcări ale Convenției Europene a Drepturilor Omului, precum și omisiunea de a declara dreptul de folosință asupra unei case înregistrate pe numele unor membri ai familiei.

Audierea s-a desfășurat parțial în ședință închisă, conform cererii admise de Comisie. Aspectele discutate în cadrul ședinței închise nu sunt incluse în înregistrare. După audiere, Comisia va aproba un raport care va conține faptele relevante, motivele și propunerea privind promovarea sau nepromovarea evaluării candidatului. Rezultatul evaluării va fi publicat, iar raportul va fi transmis Consiliului Superior al Magistraturii.

Potrivit surselor ZdG, este vorba despre Valentina Garabagiu de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, soțul acesteia, Garri Bivol, de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, și Mihail Diaconu de la Curtea de Apel Chișinău. Cei trei au fost trimiși pe banca acuzaților, în noiembrie 2024, într-un dosar pe trafic de influență.

În urma finalizării cercetărilor disciplinare, Inspecția Judiciară a constatat existența elementelor constitutive ale abaterilor disciplinare. Inspecția Judiciară a remis Colegiului Disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii rapoartele întocmite, alături de dosarele cauzelor disciplinare, pentru examinare.

Procuratura Anticorupție a sesizat Inspecția Judiciară în privința a trei judecători la 22 noiembrie 2024, „reieșind din probe acumulate în cadrul cauzelor penale aflate în exercitarea Procuraturii”.

În două cazuri, care se referă la judecătorul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, și la judecătorul Curții de Apel Centru, „faptele semnalate se referă la nerespectarea prevederilor care stipulează obligația judecătorilor de a respinge influențele necorespunzătoare”, conform unui comunicat de presă emis de PA. În cazul în care nu pot respinge influența, aceștia sunt obligați să depună un denunț scris către organele competente.

De asemenea, au fost sesizate încălcări ale art. 8 alin. (3) din Legea cu privire la statutul judecătorului, conform căruia este interzisă orice comunicare între judecători și participanți la proces sau alte persoane legată de dosarul aflat în procedura judecătorului, în afara regulilor prevăzute de legislația procesuală.

„În cazul judecătorului din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, comunicare în afara regulilor procesuale și influența necorespunzătoare a fost exercitată în vederea determinării judecătorului de a respinge cererea de suspendare a procesului într-o cauză civilă intentată la cererea de chemare în judecată privind anularea actului juridic, care a fost urmată de pronunțarea de către judecător a încheierii privind respingerea cererii de suspendare a procesului, proiectul cărei a fost redactat de către persoanele care au exercitat influența”, susțin reprezentanții PA.

În cazul judecătorului din cadrul Curții de Apel Centru, comunicare în afara regulilor procesuale și influența necorespunzătoare ar fi fost exercitată în legătură cu examinarea de către judecător a cererii de revizuire înaintată de reprezentanții administrației publice locale din municipiul Chișinău, împotriva unei decizii a Curții de Apel Centru, pronunțată într-o cauză civilă cu privire la anularea actelor executorului judecătoresc, „influența fiind exercitată de către un membru de familie al persoanei pârâte”.

„Cu privire la cel de-al treilea judecător, din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, faptele sesizate se referă la imixtiunea în activitatea de înfăptuire a justiției de către un alt judecător, și anume exercitarea influenței necorespunzătoare asupra judecătorului din Cadrul Curții de Apel Centru, menționat supra, în legătură cu examinarea cererii de revizuire respective. Procuratura Anticorupție atenționează că va continua să semnaleze orice acțiuni necorespunzătoare ale judecătorilor și să colaboreze cu instituțiile competente pentru a asigura integritatea și transparența sistemului judiciar”, se mai menționează în comunicatul de presă.

Conform probelor administrate de către procurorii anticorupție în dosarul penal expediat în instanța de judecată, cei trei judecători au acționat în baza unor înțelegeri prealabile, pentru influențarea și obținerea unor soluții favorabile în cadrul unor cauze penale aflate pe rolul instanțelor de judecată, potrivit unui comunicat al PA.

Episod 1: Bivol și Garabagiu, ambii judecători din cadrul Judecătoriei Chișinău, și un alt judecător de la Curtea de Apel Chișinău au acționat împreună în perioada septembrie-noiembrie 2023, cu intenția de a influența judecătorii Curții de Apel Chișinău să aplice o măsură preventivă mai blândă în privința unei persoane arestate preventiv, în schimbul sumei de 3 000 de euro, echivalentul a aproximativ 57 500 lei;

Episod 2: Cei doi soți judecători inculpați, în perioada mai-iunie 2023, au încercat prin intermediul unei alte persoane, să influențeze activitatea unor funcționari publici din cadrul Agenției Servicii Publice, pentru a facilita obținerea unui permis de conducere, prin încălcarea prevederilor legale, în schimbul sumei negociate de 800 de euro, adică aproximativ 15 300 de lei.

Cei doi soți judecători inculpați, în perioada mai-iunie 2023, au încercat prin intermediul unei alte persoane, să influențeze activitatea unor funcționari publici din cadrul Agenției Servicii Publice, pentru a facilita obținerea unui permis de conducere, prin încălcarea prevederilor legale, în schimbul sumei negociate de 800 de euro, adică aproximativ 15 300 de lei. Episod 3: Valentina Garabagiu, la data de 29 mai 2023, a susținut față de aceeași persoană menționată mai sus că are influență asupra magistraților Curții de Apel Chișinău și îi poate determina să adopte o soluție favorabilă unei persoane condamnate, pe marginea recursurilor declarate împotriva unei hotărâri judecătorești. Pentru această pretinsă influență judecătoarea a cerut bani, fără a specifica o sumă exactă.

Inculpații nu și-au recunoscut vinovăția, cauza penală fiind trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

„Pentru infracțiunea de trafic de influență, legea prevede pedeapsă sub formă de amendă de la 100 000 la 150 000 de lei sau închisoare de până la 6 ani pentru pretinderea de bani (art. 326 alin. (1) din Codul penal), iar în cazul promisiunii de bani, legea prevede amendă de la 100 000 la 150 000 delei sau închisoare de până la 3 ani (art. 326 alin.(11) din Codul penal)”, precizează PA.

În vederea garantării executării pedepsei amenzii și eventualei confiscări, a fost aplicat sechestru asupra bunurilor deținute de către inculpați în valoare de aproximativ 1 550 000 de lei.

Cauza penală a fost pornită în iunie 2023, de către Procuratura Anticorupție, suportul operativ fiind asigurat de către Centrul Național Anticorupție (CNA).

Detalii din cariera magistraților vizați

Mihail Diaconu a activat în sistem din 17 iunie 2004. Acesta a făcut carieră la Judecătoria Buiucani din capitală, instituție transformată după reforma justiției în sediul Buiucani al Judecătoriei Chișinău. Înainte de începerea urmăririi penale, acesta a fost magistrat la Curtea de Apel Chișinău.

În aprilie 2009, Mihail Diaconu îndeplinea funcţia de judecător de instrucţie la Judecătoria Buiucani. Conform raportului Comisiei care a investigat evenimentele din 7 aprilie 2009, acesta s-a deplasat în incinta Comisariatului General de Poliţie (CGP), unde a admis nouă demersuri înaintate de un procuror, privind aplicarea arestului preventiv a persoanelor reţinute. Diaconu, însă, spre deosebire de alţi magistraţi implicaţi în judecarea participanţilor la evenimentele din aprilie 2009, şi-a păstrat intactă funcţia. În februarie 2010, Diaconu explica pentru ZdG că activitatea sa din aprilie 2009 a fost spre binele societăţii. „Eu l-am arestat pe cel care umbla cu puşca în spate prin centru. Şi pentru cei doi colegi ai lui tot eu am dus dosarele”, a declarat judecătorul, fără să explice dacă ar fi fost argumente suficiente la dosar pentru cei trei tineri. Judecătorul Diaconu a mai adăugat că persoanele pe care le-a judecat au avut avocaţi şi că a purtat mantia în timpul acestor procese.

În martie 2014, Mihail Diaconu s-a înscris în concursul pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Chișinău și a obținut votul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), respectiv, candidatura acestuia a fost propusă președintelui de atunci, Nicolae Timofti, pentru numire în funcție. Decizia CSM de a-l promova pe Diaconu a generat protestul unei victime a evenimentelor din aprilie 2009, care a cerut în fața Președinției șefului țării să nu-l numească pe acesta în funcție. La scurt timp, Mihail Diaconu a renunțat la intenția de a fi avansat. În septembrie 2018 însă, printr-un decret al fostului președinte Igor Dodon, el a fost numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Garri Bivol

Garri Bivol deținea roba de magistrat din luna mai 2004. În aprilie 2012 a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Centru, municipiului Chişinău. Patru ani mai târziu plenul CSM a eliberat acordul pentru efectuarea acțiunilor de urmărire penală – de reținere, de aducere silită, de arestare și de percheziție în privința lui Bivol și a decis suspendarea acestuia din funcția de judecător.

Magistratul Garri Bivol a fost vizat în dosarul „Laundromat”, cunoscut și sub numele de „Spălătoria rusească”. Bivol este unul din cei cinci judecători care au cerut reîncadrarea în funcții după ce, în septembrie 2020, procurorii anticorupție au emis ordonanțe prin care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a 13 foști și actuali judecători vizați în dosarul „Laundromat”, pentru învinuirea de complicitate la spălarea de bani, pe motiv că fapta nu a întrunit elementele infracțiunii.

Valentina Garabagiu, soția lui Garri Bivol, a fost judecătoare la Judecătoria Chișinău din noiembrie 2007. În perioada 2013-2016, ea s-a aflat în concediu pentru îngrijirea copilului. Valentina Garabagiu este magistrata care și-a luat abținere de la judecarea dosarului din 2019 al fostului premier Vlad Filat, în care era învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari. În 2021 Autoritatea Națională de Integritate a verificat datele incluse în declarația de avere și interese personale pentru 2021 a magistratei, însă a constatat „lipsa aparenței de existență a unei diferențe substanțiale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită” de aceasta.