UPDATE Avocatul lui Plahotniuc, acuzat de ANI de avere nejustificată, afirmă că actul apare după „criticile” sale la adresa unor instituții

UPDATE 15:50 Avocatul Lucian Rogac, unul dintre apărătorii lui Vladimir Plahotniuc, respinge constatările ANI privind existența unei averi nejustificate de peste jumătate de milion de lei.

Într-o reacție publicată pe Facebook, Rogac afirmă că Autoritatea Națională de Integritate (ANI) l-ar fi verificat de două ori pentru aceeași perioadă. Prima procedură, desfășurată în 2021, s-ar fi încheiat prin emiterea unui act de constatare irevocabil, fără a fi stabilite abateri.

Acesta susține că, în cea de-a doua procedură, ANI a emis două acte: unul prin care a încetat procedura, în aprilie 2025, și un altul, emis 26 august, prin care ar fi fost constatată o diferență de jumătate de milion de lei diferență între venituri și cheltuieli.

„Coincidență sau nu, apariția acestui act vine la scurt timp după ce am devenit vocal în spațiul public și am exprimat poziții critice față de anumite instituții ale statului, în exercitarea mandatului meu de avocat și în apărarea intereselor clienților mei. Voi utiliza toate mijloacele legale pentru a demonstra caracterul neîntemeiat al constatărilor recente și pentru a asigura respectarea principiului securității raporturilor juridice”, a punctat avocatul.

Știre inițială

Lucian Rogac, fost membru al Comisiei de licențiere a profesiei de avocat și unul dintre apărătorii oligarhului Vladimir Plahotniuc, ar deține o avere nejustificată de peste jumătate de milion de lei. Diferența a fost constatată de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), care a analizat veniturile obținute și cheltuielile realizate de acesta și de membrii familiei sale în perioada 19 martie – 13 mai 2021.

Potrivit actului de constatare analizat de ZdG, în perioada 19 martie – 13 mai 2021, familia Rogac ar fi obținut venituri de 108 913 de lei și a efectuat cheltuieli de 223 925 lei, inclusiv ratele pentru leasingul unui BMW X5.

În cadrul controlului, ANI a solicitat companiei MAIB-Leasing detalii privind plățile efectuate de Lucian Rogac pentru BMW-ul X5. Potrivit răspunsului companiei, pe 27 ianuarie 2021, Rogac a achitat suma de 45 000 de euro (echivalent 949 378 de lei) drept prima rată.

În urma controlului, inspectorul de integritate a constatat o diferență de 539 824,33 de lei, rezultată din declararea unui numerar de 692 804,83 lei, în timp ce, conform tabelului de calcul, Lucian Rogac putea dispune efectiv de doar 152 980,5 lei la data depunerii declarației de avere și interese personale, pe 29 martie 2021, cu temei „la angajare/numire”.

„În conformitate cu HG nr. 923/2020, care stabilește salariul mediu lunar prognozat pentru 2021 la 8 716 de lei, diferența identificată de 539 824,33 de lei echivalează cu 61,93 salarii medii lunare. Aceasta constituie o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016”, notează inspectorii.

Într-un răspuns către ANI, Lucian Rogac a relatat că a deținut funcția de membru al Comisiei de Licențiere în profesia de avocat a Uniunii Avocaților din Republica Moldova în perioada 4 martie 2016 – 3 martie 2020. În același răspuns, Rogac a menționat că plata primei rate pentru un BMW X5 fusese efectuată anterior perioadei de control, nefiind inclusă în tabelul de cheltuieli, „ceea ce ar explica aparenta diferență”.

Cauza va fi transmisă în instanța de judecată spre examinare, ANI solicitând averii nejustificate.

Rogac riscă să piardă dreptul de a ocupa anumite funcții publice și va fi inclusă în Registrul persoanelor cu interdicție. Decizia ANI poate fi contestată în termen de 30 de zile.

ani rogac by Ziarul de Gardă