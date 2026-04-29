Unul dintre oamenii lui Șor, condamnat la 4 ani de închisoare și dat în căutare, a fost reținut

Un bărbat condamnat la patru ani de închisoare, obligat totodată să restituie statului suma de 1,9 milioane de lei și dat în căutare, a fost reținut de polițiști pe 29 aprilie. Potrivit datelor publice consultate de ZdG, este vorba despre Vadim Ajder, președintele organizației teritoriale din Rezina a fostului Partid Politic „Șor”.

Într-un comunicat de presă emis de Inspectoratul General al Poliției (IGP), autoritățile anunță că un bărbat de 42 de ani, originar din raionul Rezina, care era anunțat în căutare, a fost reținut și plasat în penitenciar.

Polițiștii au relatat că acesta era vizat într-o sentință emisă la 24 aprilie curent de Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani). Instanța a dispus condamnarea acestuia la 4 ani de închisoare, fiind obligat totodată să restituie statului suma de 1,9 milioane de lei.

Prin sentința pronunțată, acesta a fost recunoscut vinovat de complicitatea la acceptarea cu bună știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat. Acesta, alături de fosta președintă a organizației teritoriale Ungheni este Antonina Baraniuc, „activând în calitate de președinți ai organizațiilor teritorialeale Partidului Politic „Șor”, declarat neconstituțional, au participat la organizarea și coordonarea activităților de mobilizare și transportare a persoanelor la protestele desfășurate în municipiul Chișinău în perioada iulie – octombrie 2022, precum și la gestionarea și distribuirea mijloacelor financiare provenite din surse ilegale”.

Instanța a reținut că președintele organizației teritoriale Ungheni a Partidului Politic „Șor” a contribuit la acceptarea finanțării ilegale a partidului politic în sumă totală de 3,2 milioane de lei, iar președintele organizației teritoriale Rezina a Partidului Politic „Șor” – în sumă totală de 1,9 milioane de lei.

Pentru președintele organizației teritoriale Rezina a Partidului Politic „Șor”, Vadim Ajder, a fost stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, precum și privarea de dreptul de a ocupa funcții de conducere în partide politice sau organizații ale acestora și de a exercita activități de administrare/gestionare financiară ori de organizare logistică în cadrul formațiunilor politice și al entităților asociative cu scop politic, pe un termen de 5 ani.

În temeiul art. 90¹ din Codul penal, instanța a dispus executarea parțială a pedepsei, după cum urmează:

2 ani de închisoare urmează a fi executați în penitenciar de tip semiînchis;

executarea restului pedepsei de 2 ani a fost suspendată condiționat pe o perioadă de probațiune de 2 ani.

Prin aceeași sentință, instanța a dispus înlocuirea măsurii preventive aplicate în privința președintelui organizației teritoriale Rezina a Partidului Politic „Șor”, din obligarea de a nu părăsi țara în arest preventiv, cu anunțarea acestuia în căutare în vederea reținerii și conducerii la instituția penitenciară corespunzătoare pentru executarea pedepsei stabilite.

De asemenea, instanța a dispus confiscarea specială, în folosul statului, a contravalorii mijloacelor bănești utilizate sau destinate săvârșirii infracțiunii, din contul președintelui organizației teritoriale Rezina a Partidului Politic „Șor” – suma de 1,9 milioane de lei.