LIVE Ședința Guvernului R. Moldova din 29 aprilie

Guvernul are o nouă ședință miercuri, 29 aprilie 2026. Printre altele, miniștrii urmează să examineze proiectul care se referă la alocarea, din fondul de rezervă al Guvernului, a mijloacelor financiare Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în scopul acordării ajutorului financiar beneficiarilor pentru compensarea accizelor la motorină.

UPDATE 16:20 Executivul a votat pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul R. Moldova și Guvernul Chinei în domeniul transportului rutier internaţional și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea acestuia.

UPDATE 16:18 Proiectul cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre R. Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) în vederea realizării Programului de operațiuni pentru politici de creștere rezilientă programatică a R. Moldova și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia a fost aprobat.

UPDATE 16:12 Guvernul a aprobat alocarea, din fondul de rezervă al Guvernului, mijloace financiare în sumă de 110 milioane de lei Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare pentru compensarea accizelor la motorina procurată de către fermieri și de către instituțiile publice din domeniul cercetării și inovării în agricultură în perioada 1 martie – 31 mai 2026. Proiectul are scopul de a susține agricultorii în contextul crizei carburanților determinată de tensiunile din Orientul Mijlociu.

UPDATE 16:10 Ministerul Afacerilor Interne va avea un nou secretar de stat general. Este vorba despre Valentin Cioclea. Candidatura sa a fost susținută prin vot de către cabinetul de miniștri. Cioclea are o experiență de aproximativ 20 de ani în domeniul afacerilor interne.