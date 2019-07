Un procuror anticorupție pleacă din sistem cu acuzații la adresa lui Eduard Harunjen

Un procuror anticorupție pleacă din funcție în semn de protest față de faptul că procurorul general Eduard Harunjen și-ar apăra interesele personale, „în mod abuziv”, prin intermediul întregului efectiv al Procuraturii, și că ar da dovadă de un comportament „ilegal”.

Procurorul anticorupție Gheorghe Ciobanu susține, în cererea de eliberare din funcție, că este nevoit să plece din sistem, deoarece nu își poate exercita activitatea în conformitate cu „convingerile profesionale reieșite din statutul de om al legii” și acuză procurorul general pentru acest lucru.

Potrivit acestuia, impedimentele sunt generate de „maniera neprofesionistă în care acționează conducerea Procuratururii Generale prin persoana domnului Eduard Harunjen”.

„Luările sale de atitudine din ultima perioadă încurajează suspiciunea că procurorul general acționează în pas cu situația politică și manifestă o falsă loialitate față de noua guvernare încercând prin această metodă să-și salveze funcția. Reieșind din prevederile Constituției și a Legii cu privire la activitatea procuraturii, consider că un asemenea comportament este nu doar în contradicție cu misiunea pe care o are, ci și unul ilegal”, scrie procurorul Gheorghe Ciobanu în cererea de eliberare din funcție.

Acesta mai scrie că Eduard Harunjen și-au apăra „în mod abuziv cu mâna întregului efectiv” interesle personale și că a decis să se retragă din funcție și să nu fie complice „în acest proces ilegal”.

Procurorul Gheorghe Ciobanu îndeamnă pe ceilalți colegi ai săi care „își simt obstrucționată activitatea din motive neînțelese” să procedeze la fel.

Foto antet: timpul.md