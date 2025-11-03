Noii miniștri din Guvern au fost prezentați echipelor de la ministere 

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a prezentat noii membri ai Guvernului echipelor din cadrul ministerelor, anunță luni, 3 noiembrie, Guvernul. Potrivit comunicatului, premierul le-a urat succes fiecărui ministru și echipelor acestora, subliniind că, „prin efort comun, R. Moldova va reuși să continue procesul de transformare într-o țară prosperă și să accelereze pe calea integrării europene”.

Conform Guvernului, Munteanu a remarcat că Guvernul actual îmbină continuitatea în politici cu idei noi și expertiză modernă, „menite să accelereze dezvoltarea țării și să asigure rezultate concrete pentru cetățeni”.

„Trebuie să ne mișcăm mai departe. Programul de guvernare prezentat va fi completat și cu alte acțiuni. Accentul nostru este pe creșterea economică, pe atragerea investițiilor, pe transformarea economiei de consum într-o economie de investiții. Eu cred că, printr-un efort comun, ne va reuși”, a declarat prim-ministrul.

Astfel, la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) a fost prezentat vicepremierul, ministrul Eugen Osmochescu. La Biroul politici de reintegrare a fost prezentat vicepremierul Valeriu Chiveri.

La Ministerul Justiției, angajaților le-a fost prezentat ministrul Vladislav Cojuhari. Echipei Ministerului Finanțelor i-a fost prezentat ministrul Andrian Gavriliță, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale – ministra Natalia Plugaru, iar la Ministerul Sănătății – ministrul Emil Ceban.

Angajații Ministerului Mediului au participat la prezentarea noului ministru Gheorghe Hajder, în timp ce echipa Ministerului Culturii va fi condusă de ministrul Cristian Jardan.

Totodată, premierul Alexandru Munteanu a mulțumit foștilor miniștri pentru munca și dedicarea lor, menționând că rezultatele obținute în mandatele precedente au contribuit esențial la avansarea R. Moldova pe drumul integrării europene.

Noul Guvern a fost învestit la 31 octombrie, cu votul a 55 de deputați, iar la 1 noiembrie a fost depus jurământul de învestire.

Programul de guvernare „UE, Pace, Dezvoltare”, prezentat de prim-ministrul Alexandru Munteanu promite că noul Cabinet de miniștri va reuși majorarea salariului minim la 10 mii lei, iar a salariului mediu la 25 de mii de lei, finanțarea a 25 de mii de întreprinderi, construcția a 3 mii de kilometri de drumuri și investiții de 6 miliarde lei în sistemul educațional.