Un fost viceprimar al capitalei, CONDAMNAT la 3 ani de închisoare cu executare, pentru fals în acte publice în favoarea unei companii de construcții. A fost reținut după pronunțarea sentinței

Fostul viceprimar al capitalei, Vladimir Coteț, a fost condamnat de către prima instanță la 3 ani de închisoare cu executare, în dosarul de corupție în care a fost reținut în luna mai 2016.

Completul de judecată de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, format din Sergiu Stratan, Olga Bejenari și Eugeniu Beșelea, a pronunțat vineri, 26 septembrie, sentința în cauza penală ce vizează mai multe persoane publice și funcționari implicați în fapte de corupție și falsificare a documentelor oficiale în legătură cu recepția unor obiective imobiliare din municipiul Chișinău, conform unui comunicat de presă.

Potrivit sentinței consultate de către ZdG, în privința lui Coteț a fost aplicat arestul preventiv, până când sentința va deveni definitivă. Acesta a fost luat sub strajă din instanță pentru a fi dus la penitenciar.

Judecătoria Chișinău indică în comunicatul de presă că, conform probatoriului administrat, faptele au vizat perioada anilor 2014–2016 și s-au manifestat prin semnarea și falsificarea unor acte de recepție finală a construcțiilor, precum și prin pretinderea și acceptarea de bani pentru urgentarea eliberării actelor necesare recepției sau privatizării unor imobile.

Cauza penală a fost inițiată în instanță la 9 septembrie 2016 și, începând cu 20 martie 2024, a fost examinată în cadrul completului specializat al Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Prin sentința pronunțată la data de 26 septembrie 2025 de către compleul specializat al Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) s-a dispus:

Coteț Vladimir, fost viceprimar al municipiului Chișinău, a fost recunoscut vinovat de săvârșirea falsului în acte publice și a fost condamnat stabilindu-i pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de trei ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis cu privarea de dreptul de a ocupa funcții de demnitate publică pe un termen de șapte ani.

Tot el, a fost recunoscut vinovat corupere pasivă, dar eliberat de pedeapsă penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

În alt episod de corupere pasivă, Coteț a fost achitat, întrucât nu s-a constatat existența faptei.

În privința lui Coteț s-a dispus aplicarea măsurii preventive – arestarea preventivă, până când sentința va deveni definitivă. Dispoziția cu privire la aplicarea măsurii preventive se execută imediat. Termenul de executare a pedepsei de calculat odată cu punerea în executare, la reținerea persoanei, în baza dispoziției de aplicare a arestării preventive, cu includerea perioade reținerii și aflării anterioare în stare de arest: 25 mai 2016 – 20 noiembrie 2016.

Conform Procuraturii Anticorupție, pe lângă fostul viceprimar, alți patru inculpați, funcționari publici, au fost recunoscuți vinovați de comiterea falsului în acte publice, însă au fost liberați de răspundere penală ca urmare a intervenirii termenului de prescripție.

„Pe capătul de acuzare de corupere pasivă (3 dintre aceștia fiind acuzați), au fost achitați, pe motiv că nu s-a constatat existența faptelor infracționale. Doi inculpați au fost recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunilor de corupere activă și trafic de influență, însă au fost liberați de răspundere penală ca urmare a intervenirii termenului de prescripție. Instanța a respins solicitarea acuzatorului de stat privind confiscarea sumei de 12 000 de euro din contul inculpaților”, notează PA.

Radu Blaj, fost șef adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a Primăriei municipiului Chișinău, a fost recunoscut vinovat de săvârșirea falsului în acte publice, cu liberarea de pedeapsă penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală. Tot el, învinuit de comiterea coruperii pasive, a fost achitat, pe motiv că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii.

Boris Prepeliță, fost vice-pretor al sectorului Botanica mun. Chișinău, învinuit de corupere pasivă, a fost achitat, pe motiv că nu s-a constatat existența faptei infracțiunii. Tot el, a fost recunoscut vinovat de fals în acte publice, cu liberarea de pedeapsă penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

Detalii din dosar

Potrivit probatoriului administrat de Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție, în anul 2016, fostul viceprimar al municipiului Chișinău, împreună cu mai mulți funcționari publici – printre care inspectorul principal al Inspecției de Stat în Construcții Vitalie Știrbu, șeful adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare Radu Blaj, un fost șef al Inspecției de Stat în Construcții – Vasile Radu și vice-pretorul sectorului Botanica Boris Prepeliță – ar fi acționat concertat pentru a favoriza anumite persoane și companii, folosindu-se ilegal de funcțiile deținute și acționând contrar interesului public.

Astfel, fostului viceprimar i-au fost imputate trei episoade de corupere pasivă și unul de fals în acte publice. Într-un caz, procurorii au susținut că ar fi primit 12 000 de euro de la reprezentanții unei companii de construcții, în schimbul facilitării recepției finale a unui bloc de locuințe, din strada Independenței 28/3, al companiei Vavilex, deși imobilul nu îndeplinea toate condițiile tehnice și legale necesare pentru a fi dat în exploatare. În acest scop, au fost semnate documente oficiale cu conținut fals sau incomplet, iar termenul pentru remedierea neconformităților a fost extins artificial.

De asemenea, fostul viceprimar, împreună cu alți patru inculpați, ar fi falsificat documente pentru a crea aparența unei intervenții legale într-o plângere formulată de locatarii blocului respectiv, deși cauza reală a problemei era neîndeplinirea obligațiilor de către compania de construcții.

În aceeași perioadă, funcționarul ar fi primit sume de bani nestabilite pentru a urgenta eliberarea actelor de privatizare a unor spații din Chișinău, precum și pentru a influența schimbarea statutului urbanistic al unui teren.

„La 12 aprilie 2016, Viorel Cornescu, aflându-se în biroul de serviciu al viceprimarului mun. Chișinău, Vladimir Coteț, a promis ultimului mijloace financiare, iar Coteț a acceptat aceste mijloace bănești, pentru a grăbi perfectarea actelor depuse în Direcția Generală Arhitectură Urbanism și Relații Funciare mun. Chișinău și pentru a influența persoane publice din cadrul Direcției respective, în vederea eliberării actelor privind schimbarea statutului zonei terenului din codul R4 în codul R6, amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. Sciusev 141”, au argumentat procurorii Vladimir Adam și Tatiana Nadulișneac, care au reprezentat acuzarea de stat.

Alți doi inculpați ar fi promis și oferit bani funcționarilor publici implicați, prin intermediari, pentru realizarea faptelor descrise de PA.

Inculpații au negat acuzațiile pe tot parcursul examinării cauzei.