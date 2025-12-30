Un curier al fostului Partid „Șor” este acuzat că a distribuit milioane de lei pentru proteste

Un curier ce activa neoficial în interesul ex-Partidului Politic „Șor”, este învinuit de acordarea de mijloace sau instrumente în vederea acceptării cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Cauza penală a fost expediată în instanța de judecată, pentru examinate în fond, anunță Procuratura Anticorupție (PA). Pentru infracțiunea săvârșită, legea prevede pedeapsa sub formă de amendă în mărime de la 42 500 la 67 500 de lei sau cu închisoare de la 3 la 6 ani.

Potrivit probelor acumulate de PA, în comun cu Centrul Național Anticorupție (CNA), învinuitul, acționând conform unei scheme infracționale stabilite din timp și coordonate în prealabil cu vicepreședinți ai Partidului Politic „Șor”, activând neoficial în calitate de curier, ar fi transmis dintr-o geantă ce conținea mai multe pungi cu mijloace bănești, secretarei și vicepreședintei organizației teritoriale a fostului Partid Politic „Șor” din sectorul Rîșcani al municipiului Chișinău o pungă cu suma de 1 500 000 de lei. Ulterior, acestea au împărțit banii în sume mai mici și i-au transmis reprezentanților organizației teritoriale și organizațiilor primare ale partidului din oficiul teritorial Rîșcani.

Conform aceleiași scheme, învinuitul ar fi transmis vicepreședintelui oficiului teritorial Bălți al ex-Partidului Politic „Șor” mijloace bănești în sumă totală de 41 100 dolari SUA, echivalentul a 788 709 lei, bani destinați achitării persoanelor mobilizate de organizația teritorială Bălți a partidului pentru participarea la protestele organizate de ex-PP „Șor” în municipiul Chișinău, inclusiv în corturi. Ulterior, banii au fost împărțiți în sume mai mici și transmiși coordonatorilor organizațiilor primare ale partidului din oficiul teritorial Bălți.

În aceste circumstanțe, potrivit PA, prin acțiunile sale intenționate, învinuitul, în calitate de complice, a săvârșit infracțiunea de acordare de mijloace sau instrumente în vederea acceptării cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.

Cauza penală a fost finalizată în lipsa învinuitului, acesta fiind anunțat în căutare.

Fosta vicepreședintă a organizației teritoriale Rîșcani a fostului Partid „Șor” a fost condamnată pe 22 decembrie la patru ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Mai mult, din contul inculpatei a fost dispusă confiscarea în folosul statului a sumei de peste 544 de mii de lei. Potrivit informațiilor disponibile pe portalul de instanțe, numele acesteia este Daria Trofim.