MAE recomandă evitarea călătoriilor neesențiale în Rusia: există riscuri sporite de securitate, inclusiv pentru persoanele care dețin și cetățenia rusă

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomandă cetățenilor R. Moldova să evite călătoriile neesențiale în Federația Rusă, în contextul menținerii unor riscuri sporite de securitate și al creșterii numărului de incidente care afectează cetățenii străini, inclusiv cetățeni ai R. Moldova, potrivit unui comunicat.

„Cetățenii R. Moldova pot fi supuși unor controale riguroase la punctele de trecere a frontierei Federației Ruse și a Republicii Belarus. Acestea pot include verificări și interogatorii extinse, reținerea temporară a documentelor de călătorie, examinarea telefoanelor mobile și a altor dispozitive electronice, prelevarea datelor biometrice, precum și refuzul intrării pe teritoriul Federației Ruse, fără explicații suficiente”, avertizează MAE.

Mai mult, Ministerul atrage atenția asupra riscului de reținere, arestare sau detenție arbitrară în baza unor acuzații formulate sau interpretate extensiv de autoritățile ruse. În astfel de cazuri, accesul la asistență consulară poate fi întârziat sau restricționat, iar posibilitățile autorităților R. Moldova de a interveni sunt limitate.

De asemenea, MAE avertizează asupra riscului ca persoanelor aflate în detenție administrativă sau în alte situații de vulnerabilitate să le fie exercitate presiuni pentru semnarea unor contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse.

„Riscul este sporit în cazul persoanelor care dețin și cetățenia Federației Ruse sau care sunt considerate cetățeni ruși în conformitate cu legislația locală”, subliniază MAE.

În context, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor R.Moldova:

• să evite deplasările neesențiale în Federația Rusă;

• să analizeze cu maximă atenție necesitatea tranzitării teritoriului Federației Ruse și al Republicii Belarus;

• să manifeste prudență sporită în relația cu autoritățile de frontieră și cu alte autorități locale;

• să nu semneze documente al căror conținut și ale căror consecințe juridice nu le înțeleg pe deplin;

• să contacteze imediat Ambasada Republicii Moldova în cazul unei rețineri, arestări sau al oricărei alte situații care le poate afecta libertatea sau siguranța.