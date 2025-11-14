Trafic de droguri, prin colete recepționate de Poșta Moldovei: captură de peste 2,5 milioane de lei și arest pentru trei bărbați

Oamenii legii au anunțat vineri, 14 noiembrie, că au destructurat „o filieră de trafic de droguri” formată din cetățeni ai Ucrainei și R. Moldova. Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu polițiștii și procurorii de la Botanica, au documentat, timp de două luni, patru suspecți, trei bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 17 și 32 de ani, implicați în activitatea infracțională.

Conform unui comunicat de presă emis de Inspectoratul General al Poliției (IGP), în urma demersurilor procurorilor, instanța a emis mandate de arest pentru 30 de zile pe numele celor trei bărbați. Femeia este cercetată în stare de libertate, deoarece are în întreținere un copil minor și nu are rude pe teritoriul R. Moldova. Aceasta are obligația de a nu părăsi localitatea.

Gruparea era specializată în introducerea drogurilor în țară prin contrabandă și distribuirea acestora prin intermediul aplicației Telegram.

Investigațiile ar fi arătat că un cuplu de refugiați din Ucraina avea două apartamente în municipiul Chișinău, unul folosit ca locuință, iar altul transformat în depozit de droguri. Substanțele interzise erau expediate prin Poșta Moldovei, camuflate în colete cu produse alimentare trimise din state ale Uniunii Europene și Canada.

„Pentru a evita deconspirarea, cuplul a recrutat două persoane, cu vârste între 17 și 30 de ani, care aveau sarcina de a porționa drogurile în doze și de a le ascunde în diverse locații, conform instrucțiunilor primite pe Telegram”, notează Inspectoratul General al Poliției (IGP).

La începutul lunii noiembrie, ofițerii antidrog au efectuat percheziții în cele două apartamente folosite de suspecți. Au fost ridicate telefoane mobile, droguri de tip PVP (900 g), MDMA (650 g), 250 de comprimate Ecstasy, 10 grame de heroină, 10 grame de cocaină, aproximativ 5 000 de pachete zip-lock, bandă adezivă și cântare electronice de înaltă precizie.

Totodată, într-un colet verificat în incinta Poștei Moldovei au fost descoperite 4 kg de marijuana și 70 de țigări electronice încărcate cu ulei de cannabis.

Valoarea totală a drogurilor confiscate depășește 2,5 milioane de lei.

Potrivit legislației, persoanele implicate în traficul de droguri riscă pedepse de până la 15 ani de închisoare.