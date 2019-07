Ședința CSP, la care urma a fi ales un procuror general interimar, nu are loc din lipsă de cvorum. Ce urmează

Ședința de astăzi, 26 iulie, a Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), la care urma să fie desemnat un procuror general interimar, nu a avut loc din lipsă de cvorum.

La ședință au venit doar patru membri CSP, în timp ce prezența și-au anunțat-o ieri, potrivit președintei CSP, Angela Motuzoc, opt membri. Acesta era numărul minim necesar pentru a declara ședința deliberativă.

Potrivit modificării în Legea cu privire la Procuratură, operată de majoritatea PSRM-Blocul ACUM săptămâna trecută și care a fost publicată în Monitorul Oficial la 23 iulie, în termen de trei zile de la intrarea în vigoare a prevederilor, CSP urma să desemneze un procuror general interimar pe care să-l propună președintelui țării pentru numire în funcție prin decret.

Termenul de trei zile pe care-l avea la dispoziție CSP a expirat astăzi. În acest caz, potrivit acelorași modificări operate de deputați, Parlamentul are la dispoziție trei zile pentru a desemna un procuror general interimar și a-l propune președintelui pentru numire în funcție. În aceste trei zile, Parlamentul trebuie să obțină avizul CSP referitor la candidatul pe care îl vor propune președintelui spre numire în funcție.

La CSP, potrivit președintei Angela Motuzoc, s-au înscris trei pretendenți la funcția de procuror general interimar: Viorel Morari, fost șef PA, Anatolie Istrate, avocat, și Viorel Radețchi, procuror în Secția procurori pentru misiuni speciale în cadrul Procuraturii Generale.

Funcția de procuror general a rămas vacantă la 11 iulie, după ce Eduard Harunjen a demisionat din funcția de procuror general al R. Moldova, invocând imposibilitatea exercitării atribuțiilor din motive de sănătate. S-a întâmplat, după ce odată cu schimbarea puterii în stat, clasa politcă de la guvernare și societatea civilă au cerut demisia acestuia, iar la 9 iulie Parlamentul a adoptat acea hotărâre, prin care a constatat că au existat nereguli la numirea lui Harunjen în funcție.

Interimatul funcției de procuror general este asigurat de unul dintre adjuncții săi, Igor Popa. Eduard Harunjen l-a desemnat pe Popa drept interimar prin ordin, înainte de a demisiona, atunci când a plecat în concediu medical.