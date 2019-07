Reacția Procuraturii la declarațiile lui Dodon despre solicitarea ridicării imunității unor deputați

Procuratura Generală (PG) nu confirmă și nici nu infirmă declarațiile făcute de Igor Dodon cu privire la faptul că procurorii urmează să solicite ridicarea imunității mai multor deputați din Parlament. Solicitată pentru o reacție de către ZdG, PG a declarat că nu comentează declarațiile făcute de șeful statului.

Președintele Igor Dodon a declarat ieri, 16 iulie, în cadrul unei emisiuni de la postul Accent TV, că banca acuzaților ar fi „destul de lungă”. Șeful statului a mai precizat că procurorii ar fi făcut percheziții care vizează actuali deputați, la mai multe instituții, printre care și Aeroportul Internațional Chișinău.

Procuratura a informat însă, anterior, prin intermediul unui comunicat de presă, că a întreprins acțiuni pentru identificarea modului în care Ilan Șor a plecat din R. Moldova. În acest sens, procurorii au audiat, în cursul zilelor de 15-16 iulie, persoanele responsabile de verificarea şi supravegherea punctelor de acces pe teritoriul aerodromului Aeroportului Internaţional Chişinău, au ridicat şi examinat înregistrările video de pe teritoriul aerodromului, precum şi au întreprins alte acţiuni de urmărire penală şi măsuri speciale de investigaţii.