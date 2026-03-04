Propunere de promovare a evaluării pentru candidatele la CSJ Elena Croitor și Oxana Parfeni

Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat că a transmis miercuri, 4 martie, Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) rapoartele de evaluare privind candidatele la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ), Elena Croitor și Oxana Parfeni. Comisia a propus, în ambele cazuri, promovarea evaluării de către candidate.

Candidatele au participat recent la audieri publice, desfășurate de Comisie potrivit cadrului normativ aplicabil. În urma analizei informațiilor colectate și verificate, Comisia a constatat că nu există dubii referitoare la integritatea lor financiară sau etică, în sensul prevăzut de Legea nr. 65/2023.

Consiliul Superior al Magistraturii urmează să examineze concluziile și argumentele reținute în rapoartele de evaluare și să decidă asupra acceptării sau respingerii acestora. În termen de trei zile de la adoptarea hotărârilor motivate de către CSM, Comisia va publica rapoartele pe pagina sa web.

Elena Croitor este doctor în drept. Oxana Parfeni este judecătoare la Judecătoria Chișinău, fiind transferată temporar la Curtea Supremă de Justiție. Aceasta a făcut parte din completul de judecată special instituit în cadrul CSJ pentru examinarea contestațiilor declarate împotriva deciziilor Comisiei Pre-Vetting.