Portul Internațional Liber Giurgiulești, declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică. Guvernul a aprobat reglementarea regimului juridic al terenurilor din proprietatea statului

Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG) va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică. Guvernul a aprobat modificarea legii privind activitatea Portului, „pentru a consolida rolul acestuia în comerțul regional și a susține economia națională”, conform unui comunicat de presă emis de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Astfel, sunt stabilite reguli „mai clare” pentru investitori și pentru companiile care activează în Port. Administrarea Portului ar urma să fie îmbunătățită prin delimitarea responsabilităților între investitor și rezidenți – „fiecare parte va avea responsabilități bine definite, ceea ce înseamnă o administrare mai transparentă și mai eficientă”, potrivit Ministerului.

Proiectul prevede o nouă redacție pentru regimul vamal și fiscal din PILG, aliniate la normele Uniunii Europene în materie de ajutor de stat și regimuri vamale, pentru perioada post-2030. Modificările adoptate nu prevăd introducerea unor taxe sau obligații suplimentare pentru companiile care activează în Port.

Datorită modificărilor, Portul va putea funcționa și după anul 2030, când expiră perioadă prevăzută de reglementările în vigoare. Activitatea va continua fără întreruperi, iar investitorii „vor avea stabilitate pe termen lung”, mai notează Ministerul.

Teritoriul Portului Internațional este compus din terenul cu suprafața de 9,5748 ha și terenul cu suprafața de 45,6547 ha, precum și din terenurile transmise pentru extinderea portului. Proiectul prevede că toate terenurile sunt bunuri ale domeniului public al statului, asupra cărora se constituie dreptul de superficie, în favoarea investitorului general, până la data de 31 decembrie 2075, în baza contractului de superficie încheiat cu Guvernul. La expirarea termenului dreptului de superficie, toate construcțiile și lucrările executate pe terenul Portului Internațional din proprietatea investitorului general devin de drept parte componentă a terenului și trec în proprietatea exclusivă a statului.

Portul Giurgiulești reprezintă principalul punct de acces al R. Moldova la transportul maritim și fluvial internațional. Împreună cu Portul de pasageri și mărfuri Giurgiulești, acesta formează complexul portuar Giurgiulești – un nod logistic esențial pentru comerțul extern al țării. La sfârșitul anului 2025, în calitate de rezidenți ai PILG erau înregistrate 74 de companii, cu un număr de aproximativ 800 de angajați.

La 31 decembrie 2025, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a semnat acordul de vânzare a companiei Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești, către Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța.

Noul proprietar s-a angajat să realizeze investiții pe termen lung pentru dezvoltarea portului. Acestea vizează „modernizarea infrastructurii, extinderea capacităților portuare și îmbunătățirea serviciilor pentru operatori”. De asemenea, portul urmează să fie integrat în rețeaua comercială și logistică a Portului Constanța.