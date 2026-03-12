Parlamentul a numit o nouă adjunctă a Avocatului Poporului

Olesea Doronceanu a fost numită în funcția de adjunctă a Avocatului Poporului joi, 12 martie. Candidatura sa a fost susținută de 64 de deputați. În prezent, aceasta conduce Direcția de examinare a cererilor și protecția persoanelor din cadrul Oficiului Avocatului Poporului.

Numirea Olesei Doronceanu a avut loc după ce Oxana Gumennaia și-a depus cererea de demisie din funția de adjunct al Avocatului Poporului.

Potrivit Parlamentului, Olesea Doronceanu are o experiență profesională de peste 20 de ani în domeniul apărării drepturilor omului. Aceasta deține licența de avocat de 18 ani, perioadă în care a instrumentat cauze civile și penale privind încălcarea sistematică a drepturilor omului. În prezent, aceasta conduce Direcția examinarea cererilor și protecția persoanelor din cadrul Oficiului Avocatului Poporului.

Candidatura sa a fost susținută de 64 de deputați, în timp ce alți 30 de parlamentari s-au abținut de la vot.

Potrivit legislației, Avocatul Poporului este asistat în activitatea sa de doi adjuncți, care dețin funcții de demnitate publică. Aceștia sunt numiți de Parlament, cu votul majorității deputaților prezenți, la propunerea Avocatului Poporului.