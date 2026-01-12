Paznic, condamnat la 18 ani și 6 luni de închisoare, după ce a omorât cu toporul o femeie și a aruncat corpul într-o fântână

Un paznic de 46 de ani, acuzat de omor prin lovituri cu un topor și răpirea mijlocului de transport, a fost condamnat la 18 ani și 6 luni de închisoare de către Judecătoria Orhei, sediul Rezina, anunță Procuratura Generală (PG). Anterior, acesta a fost judecat pentru mai multe infracțiuni, inclusiv furt, violență în familie și conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate.

Potrivit probelor administrate de procurori, la data de 8 august 2025, pe timp de zi, inculpatul, aflându-se pe teritoriul societății comerciale, unde activa în calitate de paznic, în cadrul unui conflict apărut spontan între el și victima, care s-a dovedit a fi o femeie în vârstă de 50 de ani (administratoarea societății comerciale respective), i-a aplicat, cu deosebită cruzime, mai multe lovituri cu un topor în regiunea capului și gâtului, acțiuni care au provocat decesul femeii.

PG scrie că după ce a comis omorul victimei, în scopul mușamalizării cazului, cunoscând cu ce automobil a venit victima pe teritoriul societății comerciale, a răpit automobilul și l-a abandonat într-o pădure din raionul Telenești. Corpul neînsuflețit al femeii a fost aruncat într-o fântână, adaugă PG.

Inculpatul a declarat că își recunoaște vina integral, dar a refuzat să facă alte declarații pe caz.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.