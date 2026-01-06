Un bărbat va sta 25 de ani după gratii pentru că a abuzat sexual o fetiță de 3 ani

Un bărbat de 40 de ani din nordul țării a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite, anunță marți, 6 ianuarie, Procuratura Generală (PG).

Potrivit unui comunicat, în cadrul urmăririi penale s-a stabilit că bărbatul, între anii 2021 și 2023, fiind în relație de concubinaj cu o femeie, a abuzat sexual fiica acesteia născută în 2018.

Totodată, în aceeași perioadă, bărbatul a impus și fiul concubinei, născut în 2015 să întrețină acte sexuale cu sora sa.

Conform Procuraturii, bărbatul nu și-a recunoscut vinovăția.