Doi frați, condamnați după ce și-au violat sora mai mică. Victima a rămas însărcinată la vârsta de 12 ani

Doi tineri, în vârstă de 19 și 20 de ani, acuzați de violul surorii mai mici, au fost condamnați la 10 ani de închisoare, anunță Procuratura Generală (PG).

Potrivit PG, tinerii, pe parcursul mai multor ani de zile și-au violat sora mai mică la domiciliul părinților, aflat într-un sat din sudul țării.

Faptele au fost deconspirate doar atunci când victima a rămas însărcinată la vârsta de 12 ani.

PG subliniază că inculpații au refuzat să facă declarații pe caz.

Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă, aduce aminte PG.

La fel, se atenționează că orice manifestare sexuală în privința unei persoane care nu a atins vârsta de 16 ani se sancționează penal.