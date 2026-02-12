Parlamentul a reexaminat modificările la legea cu privire la avocatură, pe care președinta a refuzat să le promulge

Parlamentul a reexaminat modificările la legea cu privire la avocatură, adoptate la 10 iulie 2025. Anterior, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, nu a promulgat modificările votate în plenul Legislativului.

Președinta a invocat faptul că unele amendamente ce vizează organizarea și funcționarea organelor de conducere ale Uniunii Avocaților „nu oferă soluții adecvate și sustenabile pentru disfuncționalitățile structurale care afectează profesia de avocat în Republica Moldova”, conform unui comunicat de presă emis de Parlament.

În urma reexaminării, s-a decis acceptarea obiecțiilor și recomandărilor formulate în demersul președintei. Astfel, plenul Parlamentului a exclus, prin vot, din lege modificările referitoare la organizarea și funcționarea organelor de conducere ale Uniunii Avocaților din Republica Moldova.

Legea reexaminată conține doar prevederi care transpun directive ale Uniunii Europene și permite ca avocații care au obținut calificare profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană să profeseze pe teritoriul Republicii Moldova. Prevederile respective vor intra în vigoare la data aderării țării noastre la UE.

Totodată, în demersul său, președinta Republicii Moldova a subliniat necesitatea realizării unei „reforme autentice a profesiei de avocat, în cadrul unui proces consultativ amplu”, cu implicarea activă a profesioniștilor din domeniul juridic, a societății civile și a partenerilor europeni. În context, Comisia juridică, pentru numiri și imunități a solicitat crearea unui grup de lucru pe platforma Ministerului Justiției.

Potrivit Constituției, președintele Republicii Moldova este în drept, în cazul în care are obiecții asupra unei legi, să o trimită Parlamentului spre reexaminare, în termen de cel mult două săptămâni. Reexaminarea poate fi solicitată o singură dată, pentru motive ce țin de legea în ansamblu sau de anumite prevederi considerate inacceptabile.

După decizia președintei R. Moldova, Maia Sandu, de a nu promulga legea cu privire la avocatură, care a provocat o grevă generală a avocaților, Ministerul Justiției și Uniunea Avocaților au continuat discuțiile cu privire la noul proiect de lege.

„La capitolul accederea în profesia de avocat, discuțiile au vizat în primul rând transparentizarea procedurii de admitere în profesie. Participanții au subliniat necesitatea utilizării mijloacelor digitale, dar și revizuirea criteriilor de admitere la stagiul profesional. Un alt subiect a vizat revizuirea baremelor de evaluare. La compartimentul răspunderea disciplinară a avocaților, s-a convenit asupra necesității reglementării exprese și clare a termenelor de sesizare/suspendare, a tipurilor de abateri și condițiile de desfășurare a procedurilor disciplinare pe aspecte de admisibilitate etc.”, comunică Ministerul Justiției.

Greva generală a avocaților

La 29 iulie 2025, Uniunea Avocaților a anunțat încetarea grevei generale, după ce președinta R. Moldova, Maia Sandu a declarat că a trimis la reexaminare legea cu privire la avocatură și că se „așteaptă ca noul Parlament să revadă proiectul în dialog cu profesioniștii din domeniu, cu societatea civilă și cu partenerii europeni și să revină cu o nouă lege”.

Într-un mesaj public, Uniunea Avocaților a scris că va susține în continuare transpunerea în legislația națională a directivelor europene privind exercitarea profesiei de avocat în statele membre a Uniunii Europene, precum și modificările necesare modernizării și ajustării cadrului legal cu privire la avocatură la realitățile actuale.

Anterior, Maia Sandu a precizat că nu va promulga legea cu privire la avocatură votată în ambele lecturi de către Parlament.

„O reformă serioasă înseamnă modernizarea instituțională a Uniunii Avocaților pentru a asigura mai multă transparență, eficiență și respectarea valorilor statului de drept, a promova meritocrația și egalitatea de șanse în accederea în profesie, precum și pentru a consolida un sistem de deontologie și etică profesională, funcțional și imparțial. Independența profesiei trebuie să meargă mână în mână cu responsabilitatea și integritatea”, se arată în declarația președintei.