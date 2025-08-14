Noul proiect de lege cu privire la avocatură, discutat de Ministerul Justiției și Uniunea Avocaților, după greva generală

După decizia președintei R. Moldova, Maia Sandu de a nu promulga legea cu privire la avocatură, votată în Parlament și care a provocat o grevă generală a avocaților, Ministerul Justiției și Uniunea Avocaților continuă discuțiile cu privire la noul proiect de lege.

Astăzi, 14 august, conform comunicatului de presă al ministerului, a avut loc o ședință de discuții axată „pe soluții de eficientizare a activității avocaților și a organelor colegiale din cadrul Uniunii, în special pe procesul de admitere în profesie și răspunderea disciplinară a avocaților”.

„La capitolul accederea în profesia de avocat, discuțiile au vizat în primul rând transparentizarea procedurii de admitere în profesie. Participanții au subliniat necesitatea utilizării mijloacelor digitale, dar și revizuirea criteriilor de admitere la stagiul profesional. Un alt subiect a vizat revizuirea baremelor de evaluare. La compartimentul răspunderea disciplinară a avocaților, s-a convenit asupra necesității reglementării exprese și clare a termenelor de sesizare/suspendare, a tipurilor de abateri și condițiile de desfășurare a procedurilor disciplinare pe aspecte de admisibilitate etc.”, comunică Ministerul Justiției.

Greva generală a avocaților

În context, la 29 iulie Uniunea Avocaților a anunțat încetarea grevei generale, după ce președinta R. Moldova, Maia Sandu a declarat că a trimis la reexaminare legea cu privire la avocatură și că se „așteaptă ca noul Parlament să revadă proiectul în dialog cu profesioniștii din domeniu, cu societatea civilă și cu partenerii europeni și să revină cu o nouă lege”.

Într-un mesaj public, Uniunea Avocaților a scris că va susține în continuare transpunerea în legislația națională a Directivelor europene privind exercitarea profesiei de avocat în statele membre a Uniunii Europene, precum și modificările necesare modernizării și ajustării cadrului legal cu privire la avocatură la realitățile actuale.

Anterior, Maia Sandu a precizat că nu va promulga legea cu privire la avocatură votată în ambele lecturi de către Parlament.

„O reformă serioasă înseamnă modernizarea instituțională a Uniunii Avocaților pentru a asigura mai multă transparență, eficiență și respectarea valorilor statului de drept, a promova meritocrația și egalitatea de șanse în accederea în profesie, precum și pentru a consolida un sistem de deontologie și etică profesională, funcțional și imparțial. Independența profesiei trebuie să meargă mână în mână cu responsabilitatea și integritatea”, se arată în declarația președintei.

Ministerul Justiției, după ședința cu avocații, care au anunțat grevă generală: „Unele propuneri legislative se regăsesc în practica altor state. Altele urmează să fie analizate suplimentar”