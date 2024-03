O procuroră PA demisionează și acuză presiuni din partea unor instituții publice. Cine este și cu ce avere pleacă din sistem

Procurora anticorupție Victoria Furtună anunță că pleacă din sistem și acuză instituțiile publice ale statului că au fabricat și au diseminat informații false împotriva judecătorilor neloiali guvernării. Tot ea acuză că Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și Aparatul Președintelui au lucrat în tandem și au folosit informațiile denaturate pentru a refuza numirea și promovarea unor astfel de judecători.

Într-o postare pe o rețea de socializare, procurora Victoria Furtună anunță că a depus cerere de demisie, după 18 ani de activitate în cadrul Procuraturii Anticorupție (PA). Aceasta susține că recent ar fi fost declarată de către SIS „o amenințare la adresa securității naționale”, după ce a început o investigație aferent „acțiunilor ilegale ale unui grup de persoane, care fac dezmăț în sistemul judecătoresc al R. Moldova”.

„De curând am aflat că, reprezint o amenințare la adresa securității naționale a Moldovei. Aceasta nu a fost o calomnie goală din partea politicienilor care se aruncă cu slogane pe care nici ei însuși nu înțeleg ce spun. Aceasta învinuire, a fost poziția oficială a Serviciului de Informare și Securitate a R. Moldova. Nu sunt acuzata de spionaj, omor sau orice alte acțiuni criminale. Am fost declarată „o amenințare la adresa securității naționale” doar pentru a-mi limita accesul la dosarul inițiat de către mine la 11.01.2024, în care am început investigație aferent acțiunilor ilegale ale unui grup de persoane, care fac dezmăț în sistemul judecătoresc al R. Moldova”, spune acuzatoarea de stat.