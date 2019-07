Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Andrei Năstase promite să inițieze un proiect normativ care să prevadă o hartă interactivă a tuturor camerelor existente în R. Moldova. Asta după ce, afirmă ministrul, a constat în contextul unei anchete că lipsa unei evidențe centralizate a camerilor de luat vederi îngreunează munca forțelor de ordine.

Anunțul a fost făcut în contextul unei conferințe de presă legate de cazul femeii de 32 de ani, găsită moartă în mașină, pe o stradă din Chișinău.