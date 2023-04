Membrii CSM au lansat concursul pentru suplinirea a 20 de funcții de judecător la CSJ: Condiții pentru candidați

Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) a anunțat luni, 10 aprilie 2023, concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), așa cum prevede Legea 64 din 6 aprilie 2023 privind CSJ. Concursul este deschis pentru 20 de funcții vacante, dintre care 11 de judecător și nouă pentru profesioniștii din domeniul de drept.

La funcția de judecător poate candida persoana cu o reputație ireproșabilă, care deține cetățenia R. Moldova, are domiciliul în țară şi întrunește următoarele condiții: are capacitate de exercițiu; are diplomă de studii superioare de licență și diplomă de studii superioare de master în domeniul dreptului sau un alt act de studii în domeniul dreptului echivalent acestora, recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor; nu are antecedente penale.

Candidații trebuie să dețină o experiență de cel puțin 8 ani efectiv lucrați în calitate de judecător; cel puțin 6 ani efectiv lucrați în calitate de judecător al Curții Constituționale sau Curții Europene pentru Drepturile Omului; de cel puțin 10 ani efectiv lucrați în calitate de avocat, procuror sau profesor universitar în domeniul dreptului.

Dosarul de participare la concurs poate fi depus în termen de 30 de zile la CSM și trebuie să conțină: cererile de participare la concurs, CV-ul, scrisoare de motivare, dovada cetățeniei R. Moldova, copia diplomei de studii superioare în domeniul dreptului, acte ce confirmă experiența de muncă și o declarație de avere.

Membrul CSM Alexandru Postică a precizat că este vorba despre „o decizie tehnică”, care reiese din noua Lege cu privire la CSJ, iar actuala componență a CSM nu se va pronunța asupra candidaților și nu va influența cariera judecătorilor.

Legea cu privire la CSJ, precum și Legea privind evaluarea externă a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al CSJ au fost promulgate, pe 7 aprilie, de președinta Maia Sandu. Prima lege prevede reorganizarea CSJ. Numărul de judecător ai instanței va fi redus de la 33 la 20, iar la funcția de judecător vor putea pretinde avocați, procurori, profesori universitari din domeniul dreptului. Rolul de bază al CSJ va fi de a asigura o practică judiciară uniformă.

A doua lege stabilește că judecătorii și candidații la funcția de judecător al CSJ vor fi supuși evaluării externe. Evaluarea CSJ va fi efectuată de o Comisie de evaluare, în termen de șase luni de la demararea procedurii. Mai exact, membrii Comisiei vor analiza informații referitoare la integritatea etică și financiară atât a actualilor judecători CSJ, cât și a candidaților la funcțiile vacante. Conform Parlamentului, exercițiul de evaluare va fi aplicat o singură dată.

Raportul privind promovarea sau nepromovarea evaluării integrității etice și financiare va fi transmis către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care va lua o hotărâre finală. CSM poate respinge raportul și dispune o singură dată reluarea procedurii de evaluare, dacă constată anumite erori procedurale și anumite circumstanțe. În același timp, hotărârea CSM privind nepromovarea evaluării va avea drept rezultat eliberarea din funcție a judecătorilor.