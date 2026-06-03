La Parlament vor fi organizate audieri publice privind fraudele financiare online și telefonice

Parlamentul urmează să organizeze vineri, 12 iunie, audieri publice pe subiectul fraudelor financiare online și telefonice. Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, a anunțat că audierile vor putea fi urmărire în direct.

Deputații ar urma să afle despre „amploarea, măsurile luate de instituțiile și soluțiile care trebuie întreprinse pentru a reduce amploarea acestui fenomen”.

Vor fi audiate instituțiile de drept – Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Procuratura, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul pentru protecția datelor cu caracter personal și instituțiile de reglementare – Banca Naţională a Moldovei (BNM), Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), dar și „cei mai mari operatori privați și publici din domeniile telecom și bancar”.

Audierile sunt organizate în comun de Comisia pentru economie, buget și finanțe, dar și Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică.

Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat marți, 2 iunie, că investighează un caz de escrocherie în proporții deosebit de mari. La Inspectoratul de Poliție Ciocana s-a adresat o femeie de 74 de ani, comunicând că, în perioada martie 2026 – prezent, a fost victima unei escrocherii comise prin înșelăciune și abuz de încredere. În urma acțiunilor infracționale, victimei i-a fost cauzat un prejudiciu material în valoare totală de 130 723 de euro.

În perioada 20 mai – 1 iunie au fost înregistrate 149 de cazuri de escrocherie telefonice și 2 911 de tentative, a anunțat Poliția R. Moldova. Astfel, prejudiciul total pentru această perioadă a depășit suma de 27,2 milioane de lei.