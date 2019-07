Judecătoria Chișinău a acceptat sesizarea Curții Constituționale în dosarul Filat

Magistrații de la sediul Buiucani al Judecătoriei Chișinău au admis astăzi, 11 iulie, cererea avocaților lui Vlad Filat de a sesiza Curtea Constituțională (CC) în cauza care vizează cea de-a doua cerere de revizuire a dosarului în care fostul premier a fost condamnat la nouă ani de închisoare.

Până la pronunțarea CC, examinarea cauzei va fi suspendată.

Cea de-a doua cerere de revizuire a procesului penal a fost depusă pe data de 12 iunie 2019, pe motiv că în sentință fostului prim-ministru i-a fost ilegal atribuită suma de 5,5 milioane euro. Potrivit avocatului Victor Munteanu, banii ar fi aparținut, de fapt, unei companii subordonate lui Ilan Șor.

Ex-premierul se află după gratii de trei ani și nouă luni, fiind condamnat într-un alt dosar pentru corupere pasivă și trafic de influență în urma unui autodenunț depus de Ilan Șor.

În cel de-al doilea dosar, Vladimir Filat este învinuit de Procuratura Anticorupție de săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în proporţii deosebit de mari.

Fostul premier este acuzat că ar fi încheiat un contract de asistență în campania electorală pentru un partid politic la alegerile parlamentare din noiembrie 2014, cu o companie de consultanță din Washington, SUA. Pentru serviciile contractate, fostul premier ar fi achitat către compania nerezidentă, suma totală de 12 847 902 lei, efectuând periodic transferuri din conturile companiilor gestionate prin intermediar, în care erau depozitate mijloace financiare obținute prin infracțiuni de corupție din Banca de Economii.