Încă o ședință amânată în dosarul lui Ilan Șor: Avocații au cerut testarea procurorului de caz la Covid- 19. Următoarea ședință este programată pentru luna septembrie

Ședința de judecată în dosarul lui Ilan Șor de la Curtea de Apel (CA) Cahul, care a fost programată pentru astăzi, 24 iulie, a fost din nou amânată. Ședința a fost amânată la solicitarea avocaților lui Ilan Șor și acuzatorilor.

Solicitat de ZdG, Aureliu Colenco, unul dintre avocații deputatului ne-a comunicat că apărătorii au depus o cerere de amânare a ședinței în legătură cu situația extraordinară în Sănătate publică.

„Acum cu această stare toți contactează, toți cu Covid-19. Nu doar noi, avocații, am solicitat amânarea, dar și partea acuzării, acolo sunt mai multe probleme la ei. Noi nu ne temem de ședințele acestea, pentru că avem și noi probe. Chestia este în altceva, chestia este că iată și la Procuratură au fost careva probleme și noi am solicitat și testarea acuzatorului de stat, dar și noi am fost în contact cu niște deputați din Parlament și de aceea am solicitat amânarea”, ne-a comunicat Aureliu Colenco.