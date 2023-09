Ilan Șor recunoaște că „finanțează” partide politice: „Eu nu consider că fac ceva ilegal. La fel ca și fondurile europene, susțin proiectele politice din Moldova”

Fostul deputat fugar Ilan Șor a venit cu prima reacție după declarațiile făcute de ex-deputata Arina Spătaru privind dosarul penal pornit pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice de către Șor, în care a colaborat sub acoperire.

Acesta susține că i s-ar fi spus acum ceva timp despre faptul că Spătaru lucra cu oamenii legii, dar nu a crezut.

„Am fost informat acum o lună jumătate în urmă, că Arina Spătaru este o momeală. Sincer, nu credeam, deoarece o femeie care are un soț preot, nu poate minți privind direct în ochi.(…) Eu constat că am susținut și voi susține pe viitor, toate proiectele politice, deschis am spus despre acest lucru, care se vor lupta cu regimul Sandu. (…) Doamna Spătaru minte, deoarece când m-a întrebat direct despre finanțare, eu absolut deschis i-am spus că banii pe care îi dirijez, sunt proveniți din proiecte de bussines. Deja toți au înțeles că mitul despre faptul că Șor este un proiect al Kremlinului nu este adevărat. (…)”, a spus Șor.