Dosarul Plahotniuc. A început cercetarea judecătorească în lipsa inculpatului

Vladimir Plahotniuc a refuzat din nou să se prezinte în fața instanție, în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, solicitând timp suplimentar pentru a studia dosarul. Cu toate acestea, deși instanța a dispus escortarea lui Plahotniuc la Judecătoria Chișinău în vederea studierii materialelor cauzei, inculpatul nu a făcut uz de această oportunitate și a depus mai multe cereri de refuz.

Astăzi, 20 octombrie 2025, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a început examinarea de facto a dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahontiuc, cu citirea rechizitoriului. Nici de această dată, inculpatul Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat în fața instanței. „Inculpatul roagă să nu fie escortat”, iar interesele sale vor fi apărate de avocații săi, a menționat președintele completului de judecată, Sergiu Stratan, făcând referire la cererea semnată de Plahotniuc.

„Cauza se examinează de urgență și în mod prioritar, așa cum spune Codul de Procedură Penală”

Examinarea de facto a cauzei va începe cu citirea rechizitoriului, a decis completul de judecată pe data de 8 octombrie 2025, când s-a desfășurat ședință din dosar, după ce acesta a fost separat de marele dosar „Frauda bancară”, unde sunt cercetați alți șapte inculpați.

„Cauza va fi examinată direct cu începerea cercetării judecătorești, adică fără petrecerea ședinței preliminare, din considerentul că această cauză a fost anterior trimisă în judecată și apoi conexată, iar în acel dosar cercetarea judecătorească era în examinare”, a explicat Sergiu Stratan în ședința din 8 octombrie 2025 .

Întrucât Plahotniuc este plasat în arest preventiv, „cauza se examinează de urgență și în mod prioritar, așa cum prevede Codul de Procedură Penală”, a adăugat magistratul.