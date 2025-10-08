Plahotniuc vrea „o încăpere specială în penitenciar pentru a studia dosarul”, dar instanța a dispus escortarea sa la Judecătorie

Vladimir Plahotniuc refuză în continuare să se prezinte în fața instanței în dosarul numit generic „Frauda bancară” și „o vrea încăpere specială în penitenciar pentru a studia dosarul”. Instanța a dispus însă escortarea acestuia la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru a face cunoștință cu materialele cauzei.

Astăzi, 8 octombrie 2025, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, s-a desfășurat prima ședință din dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, după ce cauza a fost separată de cea în care sunt vizați alți șapte inculpați. Dosarul este examinat de un complet de judecată, prezidat de magistratul Sergiu Stratan, din care mai fac parte magistratele Olga Bejenari (judecător raportor) și Ana Cucerescu.

Nici de această dată inculpatul Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat în fața instanței. „Inculpatul roagă să nu fie escortat”, a menționat președintele completului de judecată, Sergiu Stratan, făcând referire la cererea semnată de Plahotniuc.

Completul de judecată care examinează cauza lui Plahotniuc: Ana Cucerescu, Sergiu Stratan și Olga Bejenari

Avocatul Ion Vîzdoaga a menționat că Plahotniuc „solicită termen pentru a studia dosarul”, iar pentru acest lucru „vrea o încăpere specială în penitenciar”.

Apărarea lui Plahotniuc, acuzată de „jocuri care nu-și au locul într-o sală de ședință”?

Cereri de recuzare a magistraților nu au fost depuse în prima ședință de la separarea dosarului. În timp ce procurorul Vitalie Codreanu s-a arătat convins că nu intenționează să recuze magistrații, avocatul Ion Vîzdoaga a lăsat de înțeles că ar putea exista recuzări ulterioare.

Apărătorul a menționat că nu cunoștea decât despre faptul că dosarul a fost repartizat spre examinare magistratei Olga Bejenari și că despre ceilalți doi judecători, Sergiu Stratan și Ana Cucerescu, nu a cunoscut. Drept urmare, „nu am discutat cu clientul despre existența sau lipsa unor temeiuri de recuzare a acestor judecători”

Apărarea lui Plahotniuc. Ion Vîzdoaga și avocata din oficiu Victoria Burduja

„Din câte eu cunosc, doamna Cucerescu a participat în examinarea unei cauze penale, unde a fost emisă și o condamnare în privința lui Viorel Bîrcă și vrem să vedem legătura dintre probatoriul din această cauză penală și cel din cauza lui Bîrcă. Vrem să vedem existența unor elemente comune dintre aceste două cauze penale”, a menționat Vîzdoaga.

Judecătoarea Ana Cucerescu a exclus orice legătură între cauzele penale invocate.

„Înainte de a veni în ședința de astăzi, este evident că am luat cunoștință cu materialele cauzei și vă comunic, pentru a anticipa niște jocuri care nu-și au locul într-o sală de ședință, că aceste două cauze sunt absolut diferite”, a menționat magistrata.

„Cauza se examinează de urgență și în mod prioritar, așa cum spune Codul de Procedură Penală”

Examinarea de facto a cauzei va începe cu citirea rechizitoriului, a decis completul de judecată.

„Cauza va fi examinată direct cu începerea cercetării judecătorești, adică fără petrecerea ședinței preliminare, din considerentul că această cauză a fost anterior trimisă în judecată și apoi conexată, iar în acel dosar cercetarea judecătorească era în examinare”, a explicat Sergiu Stratan.

Întrucât Plahotniuc este plasat în arest preventiv, „cauza se examinează de urgență și în mod prioritar, așa cum prevede Codul de Procedură Penală”, a adăugat Stratan.

„Începând cu data de mâine, 9 octombrie 2025, instanța va emite dispoziții de escortare de la penitenciar pentru ședința de judecată și va pune la dispoziție inculpatului materialele cauzei pentru a face cunoștință cu acestea”, a explicat președintele completului de judecată modalitatea prin care Plahotniuc va face cunoștință cu materialele cauzei.

Ședința din 8 octombrie a durat doar 20 de minute, întrucât instanța a acceptat solicitările lui Plahotniuc și a avocatei Victoria Burduja de a li se acorda timp pentru studierea materialelor cauzei. Următoarea ședință de judecată a fost stabilită pentru data de 20 octombrie 2025.

Învinuirile aduse de procurori

„Plahotniuc este cercetat pe patru capete de acuzare. Esteînvinuit de crearea și conducerea unei organziații criminale, sustragerea în proporții deosebit de mari în ceea ce ține de cauza numită generic «Frauda bancară» și spălarea banilor care rezultă din această infracțiune”, a declarat procurorul Vitalie Codreanu după finalizarea ședinței de judecată din 8 octombrie 2025.

Procurorul Vitalie Codreanu

Dosarul lui Plahotniuc, conexat și apoi disjuns dntr-o cauză penală în care sunt cercetați alți șapte învinuiți

La mijlocul lunii iulie 2023, după ce magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana au admis demersul Procuraturii Anticorupție privind autorizarea finalizării urmăririi penale în lipsa învinuitului, cauza penală de învinuire a lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară” a ajuns pe masa magistraților Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

La cinci luni de la trimiterea în judecată a dosarului, avocatul său, Lucian Rogac, a depus o solicitare de conexare a cauzei cu dosarul penal în care sunt cercetați foștii șefi ai Băncii Naționale a Moldovei (BNM): ex-guvernatorul Dorin Drăguțanu, ex-viceguvernatorii Ion Sturzu și Emma Tăbîrță, dar și alți bancheri: fostul administrator special al Băncii de Economii (BEM), Ion Ropot; fostul președinte interimar al BEM, Viorel Bîrcă; fostul președinte al Unibank, Dumitru Țugulschi și fosta președintă interimară a Băncii Sociale, Natalia Rahuba.

Potrivit lui Rogac, prima solicitare pe care a înaintat-o atunci când dosarul a ajuns la etapa de cereri și demersuri a fost cea privind conexarea, tocmai pentru că „aceste două cauze au elemente conexe între ele și fac parte din același dosar, numit generic «Frauda bancară».”

Chiar dacă acuzatorii de stat s-au opus, motivând că decizia ar putea tergiversa procesul, solicitarea lui Rogac a fost acceptată o lună mai târziu, în cadrul ședinței de judecată din 12 decembrie 2023, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani care examinau la acel moment cauza penală pe numele lui Plahotniuc.

Decizia finală însă a fost adoptată o lună mai târziu, în cadrul ședinței din 22 ianuarie 2024, de către judecătorii Angela Catană, Ludmila Beșliu și Alexandru Negru, care examinează cauza penală în care sunt vizați foștii șefi ai BNM și alți bancheri.

La 15 septembrie 2025, Procuratura Anticorupție a solicitat judecarea separată a lui Vladimir Plahotniuc în „Frauda bancară”. Două săpătmâni mai târziu, la 29 septembrie 2025, completul de judecată, alcătuit din magistrații Liliana Cușcă, Alexandru Negru și Angela Catană, a decis separarea cauzei intentate pe numele lui Plahoniuc de cea în care figurează alți șapte inculpați pentru implicare în furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc.