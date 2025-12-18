„Domnul Ilan Șor din 2014 nu e același cu domnul Ilan Șor din 2025”. Replica ce l-a amuzat pe Plahotniuc. Drăguțanu și Ropot, audiați în calitate de martori, Filat – asistent

Dorin Drăguțanu, fostul guvernator al Băncii Naționale, și Ion Ropot, fost administrator special al Băncii de Economii (BEM), au fost audiați în calitate de martori în dosarul privind frauda bacnară, episodul în care este inculpat Vladimir Plahotniuc. Ambii sunt și ei inculpați în cauza privind frauda bancară, ei fiind vizați în dosarul bancherilor, afla în instanță. La ședință a asistat și fostul prim-ministru, Vlad Filat.

Primul a fost audiat Ion Ropot, căruia i-a adresat întrebări însuși Vladimir Plahotniuc. El a vrut să afle de la cine primea Ropot indicații în perioada când administra BEM, la care martorul a spus că nu a primit indicații ilegale, ci doar în conformitate cu legea, de la Banca Națională. Plahotniuc l-a mai întrebat care au fost cauzele a ceea ce s-a întâmplat cu BEM. „Istoria e prea lungă”, a răspuns Ropot. „Mai scurtați-o oleacă”, i-a cerut Plahotniuc. Astfel, martorul a indicat asupra creditelor neperformante pe care le-a oferit banca. Ion Ropot a mai menționat și faptul că Raportul Kroll a arătat că cele trei bănci care au ajuns falimentare, BEM, Banca Socială și Unibank, acționau concertat. „Dar voi fără Kroll n-ați observat?” l-a întrebat în replică Plahotniuc.

Ion Ropot a fost întrebat de procurorul de caz Alexandru Cernei dacă la BEM a fost introdusă la timp administrarea specială, la care a răspuns că „prea târziu”, iar motivul ar fi fost „lipsa ajutorului din partea statului”.

Fostul guvernator al BNM, Dorin Drăguțanu, răspunzând la întrebările adresate de Plahotniuc despre care au fost cauzele crizei bancare, a afirmat că Banca de Economii a suferit de ingerință politică și că au fost date credite ca urmare a unor „indicații la telefon”. Întrebat de ce nu au funcționat mecanismele de prevenire ale statului, fostul guvernator a menționat că în cadrul guvernării Alianței pentru Integrare Europeană blocul economic-financiar ar fi fost „înclinat” spre Partidul Liberal Democrat și că această formațiune a avut „un anumit stil de conducere” și persoane cu un anumit „profil psiho-emoțional”, fără să detalieze. El a mai opinat că după diminuarea cotei statului în acționariatul BEM statul „s-a dat total într-o parte”, fără să manifeste nemulțumiri sau proteste.

Dorin Drăguțanu, fostul guvernator al BNM, martor în dosarul Plahotniuc. Foto: ZdG

Menționând plasamentele făcute de BEM în bănci din Federația Rusă, Drăguțanu a ținut să sublinieze că „Rusia de atunci nu e Rusia de acum”, astfel că aceste plasamente nu ar fi trezit imediat suspiciuni din acest motiv.

„În procesul de luare a deciziilor în cadrul Băncii Naționale, ați avut presiune din partea mea personală? Am fost implicat? Am avut discuții private, rugăminți?”, l-a întrebat în final Plahotniuc pe Drăguțanu. „Nu”, a răspuns fostul guvernator.

Răspunzând la întrebările avocaților, Dorin Drăguțanu a ținut să sublinieze că modul cum s-a reușit soluționarea crizei bancare și ieșirea din criză ar fi ajuns „studiu de caz”. „Acum se învață în universități cum, într-o țară mică și destul de slabă, se rezolvă o criză bancară”. Avocatul lui Plahotniuc, Ion Vîzdoagă, l-a întrebat dacă se studiază ca exemplu de „bune practici”, fapt care l-a făcut pe Plahotniuc să izbucească în râs.

Procurorul de caz, Alexandru Cernei, l-a întrebat pe Drăguțanu dacă s-au respectat normele legale la numirea lui Ilan Șor în funcția de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Economii. Fostul șef al BNM a dat asigurări că da, adăugând că: „Domnul Ilan Șor din 2014 nu e același cu domnul Ilan Șor din 2025. Este altă persoană, altă reputație, cu alte uși deschise”.

La ședință a asistat și fostul prim-ministru Vlad Filat, astfel cei doi, Filat și Plahotniuc, ajungând din nou (aproape) față în față, dar fără să comunice între ei.

Vlad Filat, asistând la ședința de judecată a lui Vladimir Plahotniuc, din 18 decembrie 2025. Foto: ZdG

„Eu am venit în ședință dorind să văd cum este să fii judecat și cum funcționează un proces public, în care poți să dai întrebări, poți să vorbești, să aduci martori, să răspunzi la presă, dar nu să fii judecat în întuneric, cu viteza cosmosului. (…) Din câte văd eu, nu se discută nimic din ce este în dosar. Se discută o fabulă generală care a fost lansată prin 2015, plasând responsabilități pe partide, or responsabilitatea este individuală în cadrul unui proces penal”, a spus Vlad Filat.

La una din pauzele ședinței, inculpatul Plahotniuc a fost escortat afară din sala de ședințe într-o încăpere separată, pe o altă ușă. După asta și Vlad Filat a vrut să iasă tot pe acolo. La revenirea în sală, Filat s-a amuzat pe acest incident, explicându-i lui Fadei Nagacevschi, care a spus anterior că asistă ca observator la desfășurarea procesului: „Eu m-am pornit după deprindere”.

După ședință, Filat a spus presei că va veni și la următoarele ședințe.