Doi magistrați de la Judecătoria Chișinău, foști vicepreședinți de instanțe, NU au promovat evaluarea integrității. Comisia a finalizat evaluarea tuturor judecătorilor cu funcții de conducere

Magistrații de la Judecătoria Chișinău, Angela Catană și Corneliu Guzun, nu au promovat evaluarea integrității financiare și etice. Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat joi, 14 mai, finalizarea evaluării tuturor judecătorilor care dețin sau au deținut funcții de conducere în judecătorii în ultimii cinci ani, odată cu transmiterea către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a rapoartelor de evaluare privind Catană și Guzun.

În urma evaluării judecătoarei Angela Catană, fostă vicepreședintă interimară a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Comisia a constatat neîntrunirea criteriilor de integritate financiară. Prin urmare, raportul de evaluare conține propunerea de nepromovare a evaluării externe.

Aceeași concluzie a fost formulată și în cazul judecătorului Corneliu Guzun, fost vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, având în vedere necorespunderea cu criteriile de integritate financiară și etică.

Audierea judecătoarei Angela Catană s-a concentrat în principal pe aspecte de integritate financiară. Membrii completului au adresat întrebări privind economiile gospodăriei judecătoarei, sprijinul financiar din partea familiei, cheltuielile pentru construcția unei case de vacanță și eventuale discrepanțe patrimoniale pentru mai mulți ani din perioada evaluată (2013, 2016, 2019–2022 și 2024). O parte a audierii s-a desfășurat în ședință închisă, la solicitarea judecătoarei.

Judecătorul Corneliu Guzun a fost audiat la 2 februarie. În urma apariției unor circumstanțe noi, Comisia a decis continuarea audierilor într-o ședință suplimentară la 30 martie. Discuțiile au vizat o posibilă avere nejustificată, inclusiv clarificări privind donații primite de la membri ai familiei, dar și aspecte de integritate etică, cum ar fi un potențial conflict de interese și încălcări ale normelor de etică.

CSM urmează să decidă asupra acceptării sau respingerii rapoartelor.

Rezultatele evaluării integrității judecătorilor cu funcții de conducere

În luna mai 2025, Comisia a primit spre evaluare 24 de judecători care dețin sau au deținut funcția de președinte sau vicepreședinte de judecătorie ori au exercitat interimatul acestor funcții în ultimii cinci ani.

După notificarea privind inițierea procedurii de evaluare, 10 dintre cei 24 de judecători au demisionat. Dintre cei 14 care au parcurs integral procesul de evaluare, șapte au promovat evaluarea externă și șapte nu au promovat. În două cazuri de nepromovare, CSM a dispus reevaluarea, procedurile fiind în desfășurare.