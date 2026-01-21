DOC Executorul Alexandru Tcacenco a fost găsit vinovat de depășirea atribuțiilor de serviciu, dar scăpat de pedeapsă din cauza prescripției. Decizia CSJ

Executorul judecătoresc Alexandru Tcacenco, vizat în ancheta ZdG „Licitații cu iz penal pe strada executorului «cu nouă vieți»”, a fost găsit vinovat de depășirea atribuțiilor de serviciu în dosarul privind transmiterea ilegală în proprietate privată a patru terenuri municipale din Chișinău, însă răspunderea penală nu mai poate fi aplicată în condițiile în care fapta s-a prescris.

Alexandru Tcacenco a fost achitat prin decizia Curții de Apel Chișinău din 14 martie 2023. Decizia a fost atacată cu recurs la Curții Supreme de Justiție (CSJ). Potrivit deciziei CSJ din 20 ianuarie 2025, Alexandru Tcacenco a comis fapta prevăzută de art. 328 alin. (1) din Codul penal, în perioada octombrie 2016 – mai 2017, atunci când, în calitate de executor judecătoresc, a emis procese-verbale și încheieri prin care a dispus „preluarea” și transmiterea în proprietate a unor terenuri municipale, „fără a avea competența legală de a recunoaște sau constitui dreptul de proprietate asupra acestora”.

Instanța supremă a reținut că instanța de apel a comis „erori grave” de fapt atunci când l-a achitat pe Tcacenco.

În decizie se menționează că Consiliul municipal Chișinău a susținut că valoarea celor patru terenuri, înstrăinate la scurt timp după „preluarea” lor în proprietate prin procesele-verbale întocmite Tcacenco, se ridica la aproximativ 2,9 milioane de lei. Totuși, la dosar nu a fost prezentat un raport de evaluare care să stabilească prejudiciul material cauzat prin transmiterea terenurilor respective în proprietatea unor persoane fizice. Actele arată că primul teren a fost vândut oficial cu 290 de mii de lei, al doilea cu 250 de mii de lei, al treilea cu 1 046 416 lei, iar ultimul lot de teren cu 706 227 de lei.

„În aceste circumstanțe, este cel puțin confuză constatarea instanței de apel potrivit căreia nu a fost dovedită întinderea prejudiciului cauzat. Chiar și în lipsa unei evaluări a terenurilor, este evident că valoarea acestora nu putea fi mai mică decât cea indicată în contractele de vânzare-cumpărare”, a punctat instanța supremă.

Cu toate acestea, Curtea Supremă de Justiție a stabilit că, deși fapta există și întrunește elementele constitutive ale infracțiunii, Alexandru Tcacenco „se liberează de pedeapsă penală ca urmare a expirării termenului de prescripție”.

„Acțiunea civilă înaintată de Primăria municipiului Chișinău și Consiliul municipal Chișinău privind anularea proceselor-verbale de preluare a dreptului de proprietate și restituirea terenurilor cu nr. cadastrale 0100114232, 0100102283, 0100418249 și 0100506048 se admite în principiu, urmând ca asupra pretențiilor civile să se pronunțe instanța civilă”, au hotărât magistrații.

Decizia a fost pronunțată de un complet al Curții Supreme de Justiție format din judecătorii Stella Bleșceaga, Ghenadie Eremciuc și Vladislav Gribincea și este definitivă.

