DOC Dosarul „Hotelul Național”. O comisie a CSP remite Inspecției Procurorilor procedura disciplinară în privința adjunctului de la PA, Vasile Plevan, „pentru efectuarea investigațiilor suplimentare”

Comisia de disciplină şi etică din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) a admis contestaţia depusă de Sergiu Tofilat și Ştefan Gligor, membri ai Partidului Schimbării, care au cerut atragerea la răspundere disciplinară a adjunctului de la Procuratura Anticorupție (PA), Vasile Plevan, pe motiv că acesta ar fi „blocat intenționat investigarea dosarului „Hotelul Naţional” și a încălcat normele procesual-penale și Codul de etică al procurorilor”.

Astfel, Comisia de disciplină și etică a decis să remită Inspecției Procurorilor procedura disciplinară în privința adjunctului de la PA, Vasile Plevan.

Sursa doc: Partidul Schimbării/ Facebook

Pe 29 iunie 2023, Ștefan Gligor și Sergiu Tofilat au depus la Comisia de disciplină şi etică din subordinea CSP o contestație împotriva deciziei de încetare a procedurii disciplinare din 20 iunie 2023, emisă de Inspecția Procurorilor, în privința adjunctului de la PA, Vasile Plevan, care a dat refuz de reluare a urmăririi penale în dosarul „Hotelului Național”. Autorii sesizării menționau că procurorul nu ar fi constatat faptul că „angajații Primăriei municipiului Chișinău au emis ilegal (în 2021, n.red.) autorizația de desființare a Hotelului Național fără acordul proprietarului – Agenția Servicii Publice”.

Pe 12 mai 2023, directorul CNA, Iulian Rusu, a declarat de la tribuna Parlamentului că dosarul „Hotelul Național” este o „rușine pentru sectorul justiției”, menționând că „trebuie revizuit și dus până la capăt”.

„Cât privește Hotelul Național, eu consider că cauza Hotelul Național este o rușine pentru tot sectorul justiției și pentru ca noi să ne reabilităm, am implicat un număr impunător de angajați, pentru ca să revizuim care este situația cu privire la Hotelul Național. Stimați deputați, noi am depistat mai multe probe și avem mai multe suspiciuni că au fost comise infracțiuni de la bun început, în 2006, când s-a luat decizia cu privire la privatizarea SA „Moldova-Tur”. Aceste informații noi le-am prezentat colegilor procurori. Din păcate, propunerea noastră de ordonanță de a porni cauze penale pe mai multe articole a fost parțial abrogată. Eu nu consider că aceasta e o abordare corectă față de munca pe care o depun ofițerii de urmărire penală. Și această cauză după cum spuneam, care reprezintă o rușine pentru tot sistemul justiției, trebuie revizuită și dusă până la capăt”, a spus directorul CNA.