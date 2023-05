Raportul CNA pentru anul 2022, prezentat în plenul Parlamentului. Iulian Rusu: „Relațiile cu PA și PG sunt neclare în ultima vreme”

Directorul Centrului Național Anticorupție (CNA), Iulian Rusu, a prezentat vineri, 12 mai, raportul de activitate al CNA pentru anul 2022. Potrivit documentului, pe parcursul anului trecut, ofițerii de investigații ai CNA au depistat 539 de infracțiuni, 401 dintre ele fiind infracțiuni de corupție. Tot pe parcursul anului trecut, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, care este o subdiviziune autonomă specializată în cadrul CNA, a aplicat sechestre în valoare de două miliarde de lei.

După prezentarea raportului de activitate, fiind întrebat despre conexiunile cu Procuratura Anticorupție, directorul CNA a declarat că „relațiile cu Procuratura Anticorupție și Procuratura Generală sunt neclare în ultima vreme”.

„Vreau să fac o clarificare importantă. Există patru piloni de bază care oferă rezultatul final – condamnarea persoanei și executarea sentinței. În primul rând este vorba despre partea investigativă, care o asigură Centrul Național Anticorupție, precum și partea de urmărire penală în cauzele unde noi efectuăm nemijlocit urmărirea penală. Este partea de prezentare a acuzării pe care o face procurorul, dar și care are competență extinsă când se ia decizii pe partea prejudiciară de aplicare a măsurilor de reprimare sau a măsurilor de asigurare. Sunt și instanțele de judecată care iau decizia cu privire la vinovăția sau nevinovăția persoanei precum și sistemul de penitenciare care pun în aplicare sentințele. Dacă n-o să existe conclucrare între cei patru piloni, noi nu o să reușim să obținem rezultatele pe acre le așteaptă toată societatea (…).

Cât privește Hotelul Național, eu consider că cauza Hotelul Național este o rușine pentru tot sectorul justiției și pentru ca noi să ne reabilităm, am implicat un număr impunător de angajați, pentru ca să revizuim care este situația cu privire la Hotelul Național. Stimați deputați, noi am depistat mai multe probe și avem mai multe suspiciuni că au fost comise infracțiuni de la bun început, în 2006, când s-a luat decizia cu privire la privatizarea SA „Moldova-Tur”. Aceste informații noi le-am prezentat colegilor procurori. Din păcate, propunerea noastră de ordonanță de a porni cauze penale pe mai multe articole a fost parțial abrogată. Eu nu consider că aceasta e o abordare corectă față de munca pe care o depun ofițerii de urmărire penală. Și această cauză după cum spuneam, care reprezintă o rușine pentru tot sistemul justiției, trebuie revizuită și dusă până la capăt. De aceea eu consider că este absolut esențial ca să se revină la textul inițial al ordonanței de repornire a urmăririi penale, unde sunt vizate mai multe articole din Codul penal, iar această cauză să fie examinată cu cerelitate.