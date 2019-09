DOC/ Cum motivează Judecătoria Chișinău reducerea cu 682 de zile a pedepsei cu închisoarea pe numele lui Filat

Dificultățile cu care s-a confruntat fostul premier Vladimir Filat pe parcursul aflării timp de trei ani și nouă luni în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău „au depășit nivelul inevitabil de suferință inerent detenției și au atins pragul de severitate contrar art. 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO)”. Astfel argumentează Judecătoria Chișinău încheierea din 30 iulie 2019 prin care pedeapsa cu nouă ani de închisoare pe numele fostului premier Vladimir Filat a fost redusă cu 682 de zile.

La 30 iulie 2019, Judecătoria Chișinău a pronunțat o încheiere prin care a constatat că Vladimir Filat a fost deținut în „condițiile inumane și degradante”, între 23 octombrie 2015 și 30 iulie 2019, și a recompensat aceste prejudicii prin reducerea cu 682 de zile a pedepsei cu închisoarea. Respectiv, fostului premier, care mai ar mai avea de ispășit cinci ani și două luni de închisoare, i-a fost redus termenul de detenție cu un an și zece luni.

În plângerea depusă în instanță, pe 26 aprilie 2019, avocații lui Vladimir Filat au descris în detalii condițiile în care fostul prim-ministru este deținut în Penitnenciarul nr. 13 din Chișinău.

Potrivit avocaților, Filat a ajuns în Penitenciarul nr. 13 la 23 octombrie 2015, după o săptămână de la reținere, timp în care s-a aflat în izolatorul CNA. Până pe 3 noiembrie 2015, Filat ar fi stat într-o celulă destinată anterior pentru vizite și care nu era adaptată condiţiilor de deţinere a persoanelor în arest preventiv.

Ulterior, acesta a fost transferat într-o celulă cu o suprafaţă de 8,2 m.p., destinată pentru deţinerea a două persoane, dar, în care, de fapt, erau plasate trei persoane. Peste trei zile, după solicitările repetate ale avocatului lui Filat, cea de-a treia persoană a fost transferată.

„Dincolo de aspectul că în celulă se fuma intens,***** nefiind fumător, şi nu exista o ventilare corespunzătoare, celula în sine era insalubră, cu urme de igrasie pe pereţi. Masa, şi nemijlocit locul unde se servea hrana, erau în apropiere de grupul sanitar, ceea ce este contrar regulilor igienice. Având în vedere calitatea necorespunzătoare a hranei oferite, domnul ***** a fost nevoit să se alimenteze, în mod exclusiv, cu produsele alimentare livrate prin intermediul coletelor aduse de către rude. La solicitarea rudelor şi a avocaţilor de a transmite produse alimentare pentru domnul *****, a fost acceptat un colet pe săptămână. In celula nr. 127 erau insecte, transmiţătoare de paraziţi şi boli infecţioase, fiind un adevărat focar de infecţie. Mai mult decât atât, în celulă era un miros neplăcut, greu şi înţepător, care producea o senzaţie de disconfort permanent şi dureri de cap continue. Pe lângă condiţiile inumane în care era nevoit să stea aproape toată ziua, cu excepţia plimbării în curtea penitenciarului, care dura doar o oră pe zi, era intimidat de către alţi deţinuţi ai instituţiei, lucru tolerat de către administraţia Penitenciarului nr. 13. In particular, ceilalţi deţinuţi ai instituţiei, când mergeau la duş, foloseau intimidări cu declaraţii înjositoare şi umilitoare, făcând aluzie la faptul că ***** a deţinut funcţia de prim-ministru şi deputat în Parlamentul Republicii Moldova. În perioada respectivă domnul ***** a primit multiple scrisori din partea altor deţinuţi, care conţineau ameninţări cu răfuială fizică. Această stare de fapt i-a insuflat teamă pentru viaţa şi securitatea acestuia, solicitând, în acest context, un notar pentru a întocmi un testament”, este menționat în încheierea motivată, cu referire la plângerea avocaților. Avocații au mai menționat că fostul prim-ministru a solicitat efectuarea unor lucrări de reparație a celulei, din surse proprii.