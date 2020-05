DOC/ Conducerea Judecătoriei Chișinău solicită CSM să sesizeze PG pentru tragerea la răspundere penală a fostului judecător Mihai Murguleț. Declarațiile președintelui instanței

Șeful Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, a exepediat o solicitare către Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) în legătură cu sesizarea Procuraturii Generale pentru tragerea la răspundere penală a fostului judecător Mihai Murguleț.

Contactat de către ZdG, semnatarul sesizării – șeful Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, susține că o solicitare în acest sens a fost depusă în adresa Consiliului Superior al Magistraturii și a Inspecției Judiciare după „multiplele plângeri care au parvenit din partea justițiabililor, avocaților, procurorilor, dar și a vicepreședintelui Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, Ghenadie Pavliuc în legătură cu gestionarea unor dosare de către fostul judecător Mihai Murguleț”.

„Există o astfel de adresare în adresa CSM. A fost făcută și în adresa CSM și a Inspecției Judiciare. Destinatarii au fost Inspecția Judiciară și CSM în vederea examinării sub aspectul legalității, fiind de competența Inspecției Judiciare. Exista o plângere din partea justițiabililor, inclusiv săptămâna trecută a venit o plângere din partea judecătorului Ghenadie Pavliuc în legătură cu repartizarea dosarelor gestionate anterior de Mihai Murguleț. Nici procesele verbale nu au existat și nici actele finale de dispoziție nu există, motiv pentru care am solicitat CSM-ului, am indentificat o listă cu dosare împreună cu inspectorul judecătoresc și am solicitat CSM-ului ca să se expună ce facem cu dosarele lui Mulguleț. Cum și care ar fi procedura legală și argumentarea acestora.

CSM-ul urmează să decidă, să se expună. Acum așteptăm CSM-ul să se expună pe marginea dosarelor preluate după expirarea împuternicirilor care erau în procedura și gestiunea lui Murguleț, care nu au fost finalizate și urmează să fie repartizate altor judecători. Avem dosare și din 2017 pe care nu s-a expus. Avem dosare pentru care nu există procese verbale, avem dosare pe care există doar o foiță mică pe care este scris admis sau respins și nu știm mai mult nimic, pentru că nu s-au păstrat nici procesele verbale, nici înscrisul audio ca să putem întelege ce a făcut Murguleț. Toate aceste acțiuni au fost identificate de către o Comisie specială din cadrul instanței și a fost sesizată inspecția judiciară și CSM ca să verifice”, ne-a comunicat președintele Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu.

„Din păcate, am ajuns exact de unde am pornit. Judecătorii de tip ”comando” (care execută orbește ordinele venite de la politicieni) și cu grave probleme de integitate (cu averi nejustificate și decizii ilegale cu duiumul) se doresc a fi promovați, inclusiv la Curtea Supremă de Justiție, pe când judecătorii care au scos la iveală fărădelegi ai magistraților corupți, sunt eliminați din sistem și hărțuiți de organele de drept. Asta e ”reforma justiției” a la Igor Dodon – trebuie oprit totul ca să nu întrebe cineva de ”kuluiok”, mai scrie Sergiu Litvinenco pe Facebook.

CSM a respins joi, 16 aprilie, cererea de numire a lui Mihai Murguleț în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

Ulterior, și cererea Asociației Judecătorilor „Vocea Justiției”, care a solicitat Plenului Consiliului Superior al Magistraturii revizuirea Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii din 16 aprilie 2020, prin care s-a respins cererea judecătorului Mihai Murguleţ, referitor la numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă și admiterea cererii cu numirea judecătorului Mihai Murguleţ în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, a fost examinată și respinsă marți, 12 mai, în cadrul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Mandatul lui Murguleț a expirat în februarie.

În iunie 2019, magistratul Mihai Murguleț de la sediul Ciocana al Judecătoriei Chișinău, a remis o notă informativă în care a relatat că între 2018-2019 a fost supus unor atacuri nejustificate din partea șefiei Judecătoriei Chișinău și a Curții Supreme de Justiție (CSJ). Ulterior, la 25 iunie 2019, în baza notei informative, opt judecători au fost înlăturați din funcții de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Potrivit hotărârii motivate a CSM de atunci, prin care șapte magistrați au fost înlăturați din funcțiile administrative, iar un judecător a fost revocat din componența Colegiului de Evaluare a CSM, Mihai Murguleț a declarat că atacurile la adresa sa au fost precedate de „tentative de imixtiune în activitatea lui de înfăptuire a justiției” din partea judecătorului Radu Țurcanu, care ar fi „intervenit cu solicitarea privind anularea unei măsuri de asigurare aplicate în cadrul unei cauze civile”.

Referitor la președintele CSJ, Ion Druță, magistratul ar fi scris că acesta i-ar fi solicitat „soluționarea unui dosar civil în favoarea unei persoane”, iar după ce a refuzat acest lucru în privința sa ar fi început „atacuri denigratoare”. Atacurile, potrivit lui Murguleț, ar fi avut loc „cu concursul Inspecției judiciare, fiindu-i intentate cauze disciplinare și aplicate două sancțiuni disciplinare”. Ulterior, se arată în hotărârea CSM, Murguleț a vorbit despre faptul că judecătorul Corneliu Guzun i-ar fi transmis că „va avea grijă ca el să nu fie atestat la evaluare, menționțând că nașul său este președintele Colegiului de evaluare”.

Drept urmare a Notei informative, plenul CSM a decis atunci să înlăture din funcțiile administrative pe președintele Curții Supreme de Justiție (CSJ), Ion Druță, președintele Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu și vicepreședinții Corneliu Guzun, Dorin Dulghieru, Ghenadie Pavliuc și Vitalie Stratan, precum și pe inspectorul-judecărtor principal în cadrul Inspecției Judiciare, Nicolae Clima. Prin aceeeași decizie, Oleg Sternioală a fost revocat din funcția de membru al Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor.

judecătorilor.

Murguleț a acces în sistem în 2015, printr-un decret al președintelui de atunci, Nicolae Timofti.

