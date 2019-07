DOC/ Acuzații fără precedent: Un judecător oferă detalii despre cum se fac presiuni în interiorul sistemului

În Nota informativă în baza căreia la 25 iunie opt judecători au fost înlăturați din funcții de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), autorul acesteia, magistratul Mihai Murguleț de la sediul Ciocana al Judecătoriei Chișinău, a scris că între 2018-2019 a fost supus unor atacuri nejustificate din partea șefiei Judecătoriei Chișinău și a Curții Supreme de Justiție (CSJ).

Potrivit judecătorului Murguleț, președintele CSJ, Ion Druță, președintele Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, și vicepreședintele instituției (sediul Râșcani), Corneliu Guzun, i-ar fi denigrat imaginea de judecător.

Potrivit hotărârii motivate a CSM, prin care șapte magistrați au fost înlăturați din funcțiile administrative, iar un judecător a fost revocat din componența Colegiului de Evaluare a CSM, Mihai Murguleț a declarat că atacurile la adresa sa au fost precedate de „tentative de imixtiune în activitatea lui de înfăptuire a justiției” din partea judecătorului Radu Țurcanu, care ar fi „intervenit cu solicitarea privind anularea unei măsuri de asigurare aplicate în cadrul unei cauze civile”.

Referitor la președintele CSJ, Ion Druță, magistratul ar fi scris că acesta i-ar fi solicitat „soluționarea unui dosar civil în favoarea unei persoane”, iar după ce a refuzat acest lucru în privința sa ar fi început „atacuri denigratoare”. Atacurile, potrivit lui Murguleț, ar fi avut loc „cu concursul Inspecției judiciare, fiindu-i intentate cauze disciplinare și aplicate două sancțiuni disciplinare”. Ulterior, se arată în hotărârea CSM, Murguleț a vorbit despre faptul că judecătorul Corneliu Guzun i-ar fi transmis că „va avea grijă ca el să nu fie atestat la evaluare, menționțând că nașul său este președintele Colegiului de evaluare”.

Drept urmare a Notei informative, plenul CSM decide să înlăture din funcțiile administrative pe președintele Curții Supreme de Justiție (CSJ), Ion Druță, președintele Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu și vicepreședinții Corneliu Guzun, Dorin Dulghieru, Ghenadie Pavliuc și Vitalie Stratan, precum și pe inspectorul-judecărtor principal în cadrul Inspecției Judiciare, Nicolae Clima. Prin aceeeași decizie, Oleg Sternioală a fost revocat din funcția de membru al Colegiului de evaluare a performanțelor

judecătorilor.

CSM își argumentează decizia inclusiv prin invocarea constatărilor „relevate în Declarația cu privire la recunoașterea caracterului

captiv al statului Republica Moldova”, aprobată de majoritatea PSRM-ACUM la 8 iunie 2019.

Președintele CSJ, Ion Druță, și președintele Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, au contestat la Curtea Supremă de Justiție hotărârea CSM din 25 iunie prin care au fost înlăturați din funcțiile administrative.

Nicolae Clima, șeful Inspecției judiciare a CSM, a depus cerere de demisie la două două săptămâni după ce a fost înlăturat din funcție. Contactat, Nicolae Clima a declarat că pleacă din sistem pentru că la 12 iulie expiră mandatul de inspector-judecător.

La 2 iulie, plenul CSM a decis să transmită Procuraturii Generale nota informativă a judecătorului Murguleț. Până în prezent, potrivit Oxanei Țurcan, șefa aparatului procuroului general, nu a fost adoptată o hotărâre privind pornirea unei cauze penale.