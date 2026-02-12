„Dezmint în mod public informația pe care am răspândit-o”. Anna Mihalachi, obligată de instanță să-i prezinte scuze publice președintei Maia Sandu

Anna Mihalachi, femeia acționată în judecată de către președinta Maia Sandu pentru că ar fi denigrat-o prin răspândirea unor acuzații despre bunelul său, trebuie să-i prezinte scuze publice șefei statului. Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a admis parțial joi, 12 februarie, cererea de chemare în judecată înaintată de Sandu.

Mai exact, Mihalachi este obligată să exprime scuze publice și să dezmintă informațiile care îl vizează pe bunelul președintei, prin publicarea pe pagina personală de pe Facebook, acolo unde a făcut declarațiile inițiale, a următorului text:

„Subsemnata, aduc scuze publice *** pentru afirmațiile denigratoare publicate de mine în data de 14 octombrie 2024, pe pagina mea personală de pe rețeaua de socializare „Facebook”, afirmații care au afectat memoria *** său, domnul *****. Dezmint în mod public informația pe care am răspândit-o, potrivit căreia: domnul ***** ar fi fost cuzist, trădător, pârâtor, implicat în deportările moldovenilor în Siberia, ar fi dat foc bisericii din sat sau distrus obiecte de cult, ca fiind falsă, defăimătoare și lipsită de orice suport factologic”.

Totodată, judecătoarea Tatiana Sîrcu a dispus încasarea de la Anna Mihalachi, în beneficiul Maiei Sandu, a cheltuielilor de judecată, constituite din: taxa de stat, proporțional părții admise din pretenții în mărime de 250 de lei, și taxa de timbru în mărime de 200 de lei.

„În rest, cererea de chemare în judecată se respinge ca neîntemeiată. Hotărârea judecătorească se execută benevol, în modul stabilit de lege, în termen de cel mult 15 zile după ce rămâne definitivă”, se mai arată în dispozitivul hotărârii.

Anna Mihalachi by Ziarul de Gardă

ZdG a scris anterior că, pe lângă scuzele publice, președinta țării a cerut 50 de mii de lei, sumă ce constituie „contravaloarea prejudiciului moral cauzat, cu plata acesteia în termen de 15 zile”.

Prima ședință din dosar a avut loc marți, 14 ianuarie, iar în urma acesteia, pe rețelele de socializare au început să fie distribuite imagini cu o femeie în etate aflată în instanța de judecată, care era prezentată ca fiind Anna Mihalachi. Deși ulterior au modificat informațiile publicate, recunoscând că aceasta nu este persoana de la care președinta solicită scuze publice, fața adevăratei Anna Mihalachi nu a fost publicată. Imaginile video au apărut prima dată pe canalul de Telegram al postului „Primul în Moldova”, a cărui licență de emisie a fost suspendată. Chiar dacă cameramanii postului TV cu licența suspendată au fost la Judecătorie, canalul de Telegram nu a publicat imagini decât cu Raisa Demici și alte câteva secvențe cu reprezentanții legali ai Maiei Sandu, nu și cu Mihalachi.

Mesajele publice distribuite de mai mulți politicieni și funcționari făceau referință la suma de 50 de mii de lei pe care a cerut-o Sandu drept despăgubire, bani pe care „pensionara” i-ar strânge cu greu.

Anna Mihalachi, la care unele persoane publice și surse online s-au referit utilizând termenii „bunicuța” sau „bătrâna”, este foarte activă pe rețelele de socializare, distribuind mesaje anti-UE. Aceasta nu locuiește în satul de baștină al președintei, fiind plecată anterior peste hotare, a comunicat pentru ZdG primarul comunei Risipeni, Dmitri Mosoreti. Cu mai mulți ani în urmă, Mihalachi a fost angajata școlii din localitate, fiind profesoară de arte plastice. ZdG a mai aflat că Mihalachi a predat în anul de studii 2023/2024 și la Liceul Teoretic „George Meniuc” din capitală.