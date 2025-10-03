Maia Sandu nu va fi supusă unei expertize psihiatrice și nici nu va fi internată pentru 90 de zile, așa cum a cerut Hlopețchi: instanța a respins cererea avocatului care o reprezintă pe femeia acționată în judecată pentru denigrare

Președinta Maia Sandu nu va fi supusă unei expertize psihiatrice și nici nu va fi internată pentru 90 de zile în „instituția psihiatrică pentru supraveghere”, așa cum a solicitat avocatul Annei Mihalachi, femeia acționată în judecată de către șefa statului pentru că ar fi denigrat-o prin răspândirea unor informații false despre bunelul său. Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a respins vineri, 3 octombrie, după aproape 4 ore de deliberări, cererea avocatului Igor Hlopeţchi, scrie TV8.

Judecătoarea Tatiana Sîrcu a refuzat solicitarea avocatului Igor Hlopețchi, motivând că este neîntemeiată. Decizia nu poate fi atacată.

După ședință, Hlopeţchi, care a candidat la funcția de deputat din partea partidului Moldova Mare, scos din cursa electorală, a declarat pentru TV8 că hotărârea instanței ar fi fost luată la indicații politice. „Probabil au ce ascunde, pentru că o persoană care nu se teme de justiție și adevăr nu ar refuza să treacă prin acest test, să demonstreze că totul este în regulă. Refuzul de a fi supus procedurii trezește semne de întrebare”, a declarat acesta.

Maia Sandu a fost reprezentată vineri în instanță de către o avocată stagiară, care a refuzat să ofere un comentariu. Următoarea ședință în dosar este programată pentru 15 octombrie.

Decizia președintei Maia Sandu de a acționa în judecată o femeie care ar fi denigrat-o prin răspândirea unor informații despre bunelul său a provocat mai multe discuții în spațiul public în ziua în care a avut loc prima ședință de judecată.

Discuțiile au fost alimentate după ce Primul în Moldova, canalul de Telegram al postului TV afiliat condamnatului fugar Ilan Șor, care are licența de emisie suspendată, a publicat un clip video în care o femeie vârstnică a fost prezentată inițial ca fiind persoana chemată în instanță de către șefa statului. Imaginile cu aceasta au fost ulterior preluate și distribuite de mai multe persoane publice și surse online, care s-au arătat îngrijorate de cum ar putea achita „bunicuța” prejudiciul moral în cazul în care instanța va admite cererea.

ZdG a constatat însă că secvențele video nu o prezentau, așa cum se menționa, pe femeia originară din comuna Risipeni, raionul Fălești, satul de baștină al președintei, care a făcut mai multe declarații despre bunicul acesteia pe rețelele de socializare înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale.

„Bunicuța” este, de fapt, Raisa Demici, o prezență activă pe rețelele de socializare, care NU are nicio legătură oficială cu procesul de judecată dintre Sandu și Anna Mihalachi. În luna noiembrie 2024 ea a participat și la protestul organizat de Partidul Socialiștilor în fața Curții Constituționale, în ziua în care urma să fie validat mandatul președintei Sandu, după ce anterior a apărut în alte imagini video în care o critica pe actuala șefă a statului.

Anna Mihalachi, persoana acționată de Maia Sandu în judecată, a șters între timp postarea cu acuzații în adresa bunicului președintei. Ea este fostă profesoară, dar a locuit anterior peste hotare.

Conform informațiilor de pe profilul de Facebook al adevăratei Anna Mihalachi, aceasta și-a arătat susținerea pentru Maia Sandu și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) în primul mandat al acesteia, dar a ajuns să afirme ulterior că „a votat această sculă sorosistă-satanistă, nedorind să creadă că a apucat din genele bunelului sau Milea (Mihail) Sandu”.

Mihalachi a scris în postarea ștearsă între timp că Mihail Sandu ar fi fost „cuzist, adică trădător sau pârâtor”. Aceasta susținea că sătenilor le era frică de el, „pentru a nu fi jertfe ale expulzării moldovenilor din Siberia” și că „ar fi pângărit biserica din sat”.

Potrivit cererii prealabile publicate de avocatul Andrei Oțel, membru al partidului Mișcarea Alternativă Națională (MAN), Maia Sandu i-a solicitat femeii să îi prezinte scuze publice, cu dezmințirea „imediată” a informației care o vizează pe Sandu și bunicul său, Mihail Sandu, prin publicarea următorului text pe pagina personală:

„Subsemnata, Anna Mihalachi, ADUC SCUZE publice și personale pentru injurie, calomnie, pătarea onoarei, demnității și reputației profesionale dnei Maia Sandu și memoriei bunicului său, dl Mihail Sandu și DEZMINT informația pe care am răspândit-o prin postarea publică din data de 14.10.2024 pe pagina mea personală din rețeaua www.facebook.com, informație care este falsă, inventată, nu corespunde adevărului și este lipsită de substrat factologic.”

Pe lângă scuzele publice, președinta țării solicită 50 de mii de lei, sumă ce constituie „contravaloarea prejudiciului moral cauzat, cu plata acesteia în termen de 15 zile”.