Detectoare de metal și Poliție Judecătorească: CSM anunță noi măsuri după ce un magistrat a fost atacat cu o cheie de gaz în timpul unei ședințe

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat „măsuri urgente pentru sporirea securității în instanțe”, după atacul cu o cheie de gaz asupra unui magistrat de la Judecătoria Chișinău. Printre acestea se numără restabilirea Poliției Judecătorești, instalarea camerelor de supraveghere și a detectoarelor de metale la intrarea în sălile de judecată.

Într-un comunicat de presă emis marți, 26 august, CSM a condamnat atacul asupra unui magistrat de la Judecătoria Chișinău, agresat cu o cheie de gaz imediat după ce a pronunțat o decizie privind o cerere de emitere a unei ordonanțe de protecție. Agresorul este un bărbat cercetat într-un dosar de violență în familie.

„CSM își exprimă solidaritatea cu magistratul agresat și reafirmă angajamentul ferm de a contribui la crearea unui mediu sigur pentru exercitarea actului de justiție”, se arată în declarația CSM.

În acest sens, CSM a comunicat că a recepționat o scrisoare din partea Agenției pentru Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească (ADJAJ), prin care a fost reiterat faptul că urmează a fi realizate obiective ce țin de organizarea și consolidarea capacităților poliției judecătorești.

Pe 7 iulie 2025, în cadrul unei ședințe comune cu participarea Ministerului Justiției, ADJAJ, CSM, MAI, IGP și Judecătoriei Chișinău, s-a decis restabilirea Serviciului de Poliție Judecătorească în cadrul MAI, pe baza estimărilor privind numărul necesar de angajați. Ulterior, ADJAJ a solicitat instanțelor să furnizeze date pentru evaluarea reală a personalului necesar în fiecare sediu.

„Constituția R. Moldova, la art. 121 alin. (3), prevede că instanțele judecătorești dispun de poliția pusă în serviciul lor. În acest sens, a fost propusă instituirea poliției judecătorești ca structură specializată, cu statut de poliție, destinată asigurării securității instanțelor, judecătorilor și participanților la proces. Totodată, a fost inițiată procedura de evaluare a impactului bugetar în raport cu numărul de unități de personal, costurile salariale și dotarea logistică necesară”, punctează CSM.

Totodată, CSM a relatat că la sediul Centru al Judecătoriei Chișinău a avut loc o ședință cu reprezentanții Cancelariei de Stat, în urma căreia s-a decis instalarea unui sistem unic de acces, au fost montate camere de supraveghere video, urmând instalarea detectoarelor de metale la intrare.

Anterior, ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a calificat drept regretabil atacul asupra magistratului. Referitor la crearea poliției judecătorești, ministra a declarat că acest subiect reprezintă un obiectiv în sectorul justiției și că anterior s-a discutat intens cine ar trebui să preia aceste competențe. Totuși, ea a precizat că asemenea incidente s-au întâmplat și anterior, „dar nu tot timpul se discuta despre acest lucru”.