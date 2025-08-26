Un judecător a fost atacat cu o cheie de gaz în timpul unei ședințe. Reacția CSM

Un judecător de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a fost atacat cu o cheie de gaz în timpul unei ședințe, relatează TVR Moldova. Incidentul s-a produs imediat după ce magistratul a pronunțat o decizie, iar agresorul ar fi un bărbat acuzat de violență în familie.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) intenționează să discute cu Inspectoratul General de Poliție (IGP) modalități de creștere a siguranței, inclusiv prin prezența unui polițist în cazurile cu risc sporit de violență: „În ultima perioadă sunt mai multe astfel de incidente unde judecătorii sunt ameninţaţi de către participanţii la proces”.

Incidentul a avut loc pe 22 august, în timpul unei ședințe în care se examina o cerere pentru emiterea unei ordonanțe de protecție, într-un caz în care fiica și-a acuzat tatăl de violență. Atacul s-a produs imediat după ce magistratul a emis ordonanța. Potrivit sursei citate, nemulțumit de decizie, agresorul a scos o cheie de gaz și i-a lovit pe judecător și pe persoana care o însoțea victima. Martorul a fost spitalizat.

Membra CSM, Livia Mitrofan, a declarat pentru sursa citată că la fața locului a fost chemată poliția, iar bărbatul a fost reținut. „Am fost apelați însăși de judecător și la moment se duc investigații pe acest caz. Vreau să vă zic că, în general, în ultima perioadă sunt mai multe astfel de incidente unde judecătorii sunt amenințați de către participanții la proces”, a comunicat Mitrofan.

„Sediile instanțelor de judecată dispun de pază de stat, doar că paza de stat este la intrare/ ieşire şi nu este suficientă pentru a asigura securitatea judecătorilor, cât şi a justiţiabililor. Deşi la noi în lege este prevăzut, noi nu avem poliţişti în sine şi nu avem bani alocaţi de către stat pentru a angaja aceste persoane. (…) Noi vom avea discuţie şi cu Insoectoratul General de Poliţie, să vedem cum să selectăm aceste cauze, unde sunt agresorii mai violenţi, unde e prezentă violenţa fizică, totuşi, până la instituirea poliţiei judecătoreşti, să fie şi un poliţist”, a declarat membra CSM.

Potrivit sursei citate, bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar pe numele său a fost inițiat un dosar penal pentru huliganism. Totodată, oamenii legii au pornit o expertiză pentru a afla gravitatea rănilor celor două victime.