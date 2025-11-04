Magistrata care inițial a promovat evaluarea, dar CSM a respins raportul, a fost decăzută din dreptul de a exercita funcții publice pentru 5 ani. CSM a aprobat raportul negativ de reevaluare al Comisiei vetting

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu 10 voturi „pro” și 1 „contra”, raportul de reevaluare întocmit de Comisia de evaluare externă privind judecătoarea Olga Cojocaru de la Curtea de Apel Centru, constatând nepromovarea evaluării externe.

Procedura de reevaluare a fost inițiată de cǎtre CSM prin Hotărârea nr. 238/21 din 22 mai 2025. Reevaluarea a vizat în mod special:

integritatea financiară, inclusiv discrepanțe între venituri, cheltuieli și avere în anii 2015, 2021 și 2022;

respectarea regimului juridic privind declararea averii și a intereselor personale;

posibile încălcări etice în activitatea judiciară.

„În urma analizei efectuate de CSM și Comisia de evaluare externă s-au constatat dubii serioase privind criteriul de integritate financiară, ca urmare a identificării unor diferențe semnificative între venituri și cheltuieli, ce depășesc pragul legal prevăzut de Legea nr. 252/2023. În consecință, judecătoarea Olga Cojocaru nu a promovat evaluarea externă, fiind decăzută din dreptul de a exercita funcții publice pentru o perioadă de 5 ani și neavând drept la indemnizația unică de concediere”, se arată în comunicatul CSM.

Olga Cojocaru, judecătoare la Curtea de Apel Centru, prima dată a promovat evaluarea, însă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a respins raportul în mai 2025.

Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat joi, 23 octombrie, că a finalizat procedura de reevaluare în privința magistratei și a stabilit că aceasta nu a promovat procedura de reevaluare.