Curtea de Apel Chișinău îi cere primarului general al capitalei, Ion Ceban, să respecte „caracterul obligatoriu al hotărârilor judecătorești” și să se abțină de la „asimilarea actului de justiție cu influența politicului în actul de justiție”.

Reacția instanței de apel vine după ce primarul de Chișinău și-a manifestat dezacordul față de hotărârea magistraților Curții de Apel Chișinău din 4 mai curent, prin care a fost amendat cu 7 500 de lei pentru neexecutarea unor decizii judecătorești, care prevedeau restabilirea lui Valentin Vdovicenco în funcția de vicepretor al sectorului Râșcani, achitarea salariului pentru perioada absenței forțate de la locul de muncă, precum și 2 000 de lei sub formă de cheltuieli pentru acordarea asistenței juridice suportate în instanța de apel.

Potrivit Curții de Apel Chișinău, în cazul hotărârilor judecătorești pronunțate de instanțele de contencios administrativ, „executarea urmează să se realizeze într-un termen cât mai restrâns, or, autoritățile publice în mod prioritar sunt ținute să demonstreze un comportament de bună-credință în raport cu efectele hotărârilor judecătorești și drepturile creditorului ce derivă din aceste acte”.

„(…) În postarea sa, printre altele, domnul primar a indicat că „avem justiție, numai că nu este a poporului. Acestea sunt acțiunile guvernării și astfel de surprize vom mai avea în continuare” (…). În procesul de înfăptuire a justiției și de punere în executare a hotărârilor judecătorești emise în care de contencios administrativ, judecătorii se supun doar legii, nefiind admisă interferență în activitatea acestora din partea oricărei persoane, mai cu seamă, din partea politicului. Astfel, pentru a nu admite presiuni asupra judecătorilor și pentru a elimina orice „demonizare” a sistemului judecătoresc, se intervine cu solicitarea către justițiabili de a respecta caracterul obligatoriu al hotărârilor judecătorești și abținerea de la asimilarea „actului de justiție” cu „influența politicului în actul de justiție”.

Mai mult, se atestă, că potrivit articolului 120 din Constituție, respectarea sentințelor și a altor hotărâri definitive ale instanțelor judecătorești este obligatorie. Caracterul obligatoriu al hotărârilor judecătorești se exprimă prin obligativitatea executării acestora (…). Autoritățile publice sunt cele care urmează să promoveze în societate, respectul față de autoritatea judecătorească și față de efectele unei hotărâri judecătorești, așa cum, prin exemplul lor, autoritățile publice pot promova respectul față de actul judecătoresc final pronunțat în litigiile de contencios administrativ (…)”, anunță reprezentanții instanței de apel printr-un comunicat de presă.

Primarul de Chișinău, Ion Ceban, a fost amendat cu 7500 de lei de magistrații Curții de Apel Chișinău pentru neexecutarea efectivă a hotărârilor Judecătoriei Chișinău și Curții de Apel Chișinău, care prevedeau restabilirea lui Valentin Vdovicenco în funcția de vicepretor al sectorului Râșcani, achitarea salariului pentru perioada absenței forțate de la locul de muncă, precum și 2000 de lei sub formă de cheltuieli pentru acordarea asistenței juridice suportate în instanța de apel. Decizia a fost emisă pe 4 mai de către Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ, în componența magistraților – Anatolie Minciuna, Ecaterina Palanciuc și Veronica Negru.

La începutul lunii mai, Ceban a atacat la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) decizia Curții de Apel Chișinău, însă instanța a respins recursul depus de primar și a constatat drept justificată concluzia instanței de apel de aplicare edilului capitalei a amenzii pentru neexecutarea actelor judecătorești și acordare a termenului pentru executarea acestora.

În 2020, Valentin Vdovicenco a depus cerere de chemare în judecată împotriva primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, după ce a fost revocat din funcție. În motivarea acțiunii, Vdovicenco a declarat că eliberarea sa din funcție a fost „ilegală” și bazată pe „criterii politice”.

Vineri, 10 iunie, Ceban a venit cu reacție față de decizia magistraților Curții de Apel Chișinău prin care a fost amendat cu 7500 de lei. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Ceban a spus că nu a dat afară oameni pe criterii politice, ci a demis persoane doar pentru „incompetența lor profesională”.

„Da, „avem” justiție, numai că nu este a poporului. Acestea sunt acțiunile guvernării și astfel de „surprize” vom mai avea în continuare. Pe lângă faptul că îmi bagă pe gât oameni care nu merită să fie în funcție și care au sarcini să stopeze procedurile, încă mă și amendează. Amenzi primesc și toate subdiviziunile municipale sub diverse pretexte, doar să smulgă bani din tot. (…) Noi nu am dat afară oameni pe criterii politice, am demis persoane doar pentru incompetența lor profesională. Este absurd ce invocă ei. (…)”, a scris Ceban pe Facebook.

