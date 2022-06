Reacția primarului Ion Ceban după ce a fost amendat de instanța de judecată pentru neexecutarea unor decizii judecătorești, care vizează un vicepretor al sectorului Râșcani

Primarul Capitalei, Ion Ceban, a venit cu o reacție față de decizia magistraților Curții de Apel Chișinău privind aplicarea unei amenzi de 7 500 de lei pentru neexecutarea hotărârilor Judecătoriei Chișinău și Curții de Apel Chișinău, care prevedeau restabilirea lui Valentin Vdovicenco în funcția de vicepretor al sectorului Râșcani, achitarea salariului pentru perioada absenței forțate de la locul de muncă, precum și 2 000 de lei sub formă de cheltuieli pentru acordarea asistenței juridice suportate în instanța de apel.

Într-o postare pe Facebook, Ceban explică, că nu a dat afară oameni „pe criterii politice”, ci a „demis persoane doar pentru incompetența lor profesională”.

„Da, „avem” justiție, numai că nu este a poporului. Acestea sunt acțiunile guvernării și astfel de „surprize” vom mai avea în continuare. Pe lângă faptul că îmi bagă pe gât oameni care nu merită să fie în funcție și care au sarcini să stopeze procedurile, încă mă și amendează. Amenzi primesc și toate subdiviziunile municipale sub diverse pretexte, doar să smulgă bani din tot. (…) Noi nu am dat afară oameni pe criterii politice, am demis persoane doar pentru incompetența lor profesională. Este absurd ce invocă ei. (…)”, a scris Ceban pe Facebook.