CSM anunță concurs pentru suplinirea funcției de inspector-judecător. Cererile pot fi depuse până pe 16 decembrie

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat concurs pentru suplinirea unui post vacant de inspector-judecător al Inspecției judiciare.

Astfel, potrivit unui comunicat al Consiliului, candidații la funcția de inspector-judecător urmează să depună la sediul CSM sau la adresa de email [email protected], până la data de 16 decembrie 2025 inclusiv, cererile de participare la concurs, anexând următoarele acte:

a) copia actului de identitate;

b) curriculum vitae în format Europass;

c) copia diplomei de licență, după caz, a altei diplome relevante;

d) scrisoarea de motivare;

e) cazierul judiciar detaliat;

f) dovada vechimii în muncă sau, după caz, copia carnetului de muncă;

g) certificatul medical de sănătate (poate fi prezentat până la data interviului);

h) declarația cu privire la venituri și proprietăți pentru ultimii cinci ani;

i) referința de la ultimul loc de muncă, după caz.

„Copiile documentelor indicate în lit. a), c) şi f) vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru a fi verificată veridicitatea lor.

Conform art. 71 alin. (1)-(2) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, în funcția de inspector-judecător poate fi aleasă persoana ce deţine diploma de licenţiat în drept sau echivalentul acesteia, cu o vechime în specialitatea juridică de cel puţin 7 ani şi o reputaţie ireproşabilă, în condiţiile stabilite în art. 6 alin. (4) din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului şi care nu a exercitat funcţia de judecător pe parcursul ultimilor 3 ani.

Starea de sănătate a candidaţilor se verifică în corespundere cu prevederile art. 61 din Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544-XIII din 20 iulie 1995”, menționează reprezentanții CSM într-un comunicat.

Candidații se vor adresa la CSM pentru eliberarea actelor privind inițierea procedurii de verificare a stării de sănătate (0 22 990-837).