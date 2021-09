CSM a anunțat data organizării concursului pentru funcția de membru al Colegiului disciplinar din rândul judecătorilor: în cursă – un singur candidat

Marți va fi făcut public numele noului membru al Colegiului disciplinar din rândul judecătorilor. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au anunțat că în cadrul ședinței programate pentru marți, 28 septembrie, se va desfășura concursului pentru funcția de membru al Colegiului disciplinar din rândul judecătorilor.

În cursa pentru această funcție și-a depus candidatura un singur candidat.

Judecătorul de instrucție Stanislav Sorbalo, care a fost demis din funcție, iar peste 11 ani, la 7 iulie 2020, potrivit unei hotărâri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a fost repus în funcție cu achitarea tuturor veniturilor ratate în acești ani, este unicul candidat care s-a înscris în concursul pentru funcția de membru în Colegiul disciplinar din rândul judecătorilor.

Sorbalo – demis în 2009 și repus în funcția de judecător 11 ani mai târziu

La 7 iulie 2020, în baza deciziei plenului CSM, Stanislav Sorbalo a fost restabilit în funcția de judecător la Judecătoria Bălți, sediul central. Odată cu decizia de restabilire în funcția de judecător, CSM a dispus și achitarea salariului și a tuturor plăților cuvenite pentru perioada suspendării din funcție.

Într-un comentariu pentru ZdG, Sorbalo a menționat anterior că în toată perioada în care nu a activat în sistem a trăit din salariul soției sale, dar și din pensia de invaliditate a unuia dintre copiii săi. Magistratul spunea în iulie 2020 că a încercat să se reangajeze în alte funcții, însă nu a putut din cauza articolului prin care a fost demis din sistem de către CSM.

„O perioadă am fost încadrat în instuții penitenciare, la nr. 11 Bălți și unde am activat câteva luni și ca șef al penitenciarului nr 11. Dar am activat putin timp și mi-am dat demisia. Mai apoi am fost lispit de dreptul de a mă angaja ca avocat, notar, executor judecatoresc, orice domeniu ce ține de drept. Am fost angajat 6 luni de zile”, a declarat judecătorul atunci în fața membrilor CSM.

În declarația sa de avere pentru anul 2020, judecătorul indică faptul că, în cele cinci luni de la repunerea în funcție, a ridicat un salariu de 1 733 016 lei de la Judecătoria Bălți. Suma cuprinde și veniturile pentru anii în care a fost eliberat din funcția de judecător. Tot aici, Sorbalo indică o casă de locuit de 243 de metri pătrați dobândită în anul 2007, valoarea indicată a imobilului fiind de 825 827 de lei și un teren intravilan. Detalii aici

Ex-judecătorul de instrucție Stanislav Sorbalo a fost demis de CSM în urmă cu 11 ani, în ianuarie 2009.

La 22 ianuarie 2009 a avut loc ședința CSM în cadrul căreia s-a examinat contestația președintelui CSM împotriva hotărârii Colegiului disciplinar cu privire la aplicarea în privinţa lui Stanislav Sorbalo a sancțiunii disciplinare sub formă de avertisment. În rezultatul examinării contestării şi după deliberarea membrilor CSM, hotărârea Colegiului disciplinar cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare sub formă de avertisment a fost anulată şi a fost emisă o nouă hotărâre, în baza căreia a fost sancționat disciplinar sub formă de eliberare din funcţie.

Componența Colegiului disciplinar

Colegiul disciplinar este format din 5 judecători și 4 persoane din societatea civilă.

Calitatea de membru al Colegiului este incompatibilă cu calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, al colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor, al colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, cu calitatea de inspector-judecător, precum și cu calitatea de președinte sau vicepreședinte al instanței judecătorești.

Mandatul membrului Colegiului este de 6 ani. Membrul Colegiului nu poate fi ales sau numit pentru 2 mandate consecutive. Mandatul membrilor Colegiului se prelungește de drept până la constituirea unui colegiu într-o

nouă componență.

Membrii Colegiului din rândul judecătorilor sunt aleși de Adunarea Generală a Judecătorilor după cum urmează: 2 judecători din cadrul Curții Supreme de Justiție, 2 judecători din cadrul curților de apel și un judecător din cadrul judecătoriilor.

Judecătorii din judecătorii pot fi aleși în colegiul disciplinar doar dacă au vechime în muncă în funcția de judecător de cel puțin 6 ani.

Colegiul disciplinar este un organ independent, care examinează cauzele disciplinare în privința judecătorilor și aplică sancțiuni disciplinare.

Colegiul disciplinar are următoarele împuterniciri:

a) formează completele de admisibilitate;

b) examinează contestaţiile privind respingerea sesizării de către completul de admisibilitate;

c) examinează cauzele privind răspunderea disciplinară a judecătorilor;

d) aplică judecătorilor sancţiuni disciplinare.