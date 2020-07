Ce a făcut și din ce a trăit cei 11 ani judecătorul care urmează să primescă 4 milioane de lei de la stat. „Eu practic am fost lipsit de dreptul de a mă angaja, nici avocat, nici notar, nici executor judecătoresc…”

Ex-judecătorul de instrucție Stanislav Sorbalo, care a fost demis din funcție, cu aproape 11 ani în urmă, iar acum, potrivit unei hotărâri a CSM, emisă la 7 iulie, urmează să fie repus în funcție cu achitarea tuturor veniturilor ratate în acești ani, susține că în toată această perioada a trăit din salariul soției sale, dar și din pensia de invaliditate a unuia dintre copiii săi.

Sorbalo spune că a încercat să se reangajeze în alte funcții, însă nu a putut din cauza articolului prin care a fost demis din sistem de către CSM. „O perioadă am fost încadrat în instuții penitenciare, la nr. 11 Bălți și unde am activat câteva luni și ca șef al penitenciarului nr 11. Dar am activat putin timp și mi-am dat demisia. Mai apoi am fost lispit de dreptul de a mă angaja ca avocat, notar, executor judecatoresc, orice domeniu ce ține de drept. Am fost angajat 6 luni de zile”, a declarat judecătorul în fața membrilor CSM.

Judecătorul spune că ar fi participat la mai multe concursuri pentru ocuparea altor funcții, însă nu a reușit să fie angajat nicăieri. Întrebat dacă ar trebui să prezinte probe în acest sens, Sorbalo spune că crede că „nu este necesar”. Judecătorul spune că a avut și o tentativă de a merge la lucru în Rusia, însă nu i-a reușit și de atunci a trăit pe banii soției și pensia de invaliditate a fetiței sale.

În același timp, decizia CSM care în 2009 l-a demis în funcție, a fost contestată de judecător la Curtea Europeană pentru Drepurilor Omului, iar cererea sa a ajuns pe rol. În 2019 agentul guvernamental a inițiat o procedură de înțelegere amiabilă cu magistratul. A urmat o decizie definitivă a Curții Supreme de Justiție care a anulat decizia CSM din 2009.

„Cererea domnului Sorbalo se află pe rol la CtEDO. Inițial ne-au dat termen până la 30 septembrie 2019 să hotărâm amiabil, nu s-a primit. La 2 octombrie 2019, CtEDO a invitat Guvernul să dea explicații, adică, să examineze pe fond și conform unei proceduri noi, nu doar agentul guvernamental, dar și una din părți poate să înceapă procedura ameabila. Iată agentul guvernamental a inițiat procedura de reviziure, CSJ a anulat decizia CSM nr 14/1 din 22 ianuarie 2009. Noi am prezentat aceasta cerere la CSM. În principiu, de hotărârea dvs sau de hotărârile ce trebuie luate în executarea acestor depinde realizarea deciziei amiabile. Dacă noi o să considerăm că aceste decizii sunt negative și nu revenim la situație de atunci, atunci noi o să fim împotrivă și atunci CtEDO va examina dosarul pe rol”, a declarat avocatul Gheorghe Ulianovschi, cel care reprezintă interesele magistratului.

CSM a acceptat integral cererea lui Stanislav Sorbalo. Pe lângă restabilirea în funcția de judecător de instrucție la Bălți, CSM a dispus și achitarea salariului și a tuturor plăților cuvenite, premii, concedii și despăgubire morală pentru perioada suspendării din funcție. De asemenea, această perioadă i-a fost adăugată ca stagiu în cartea sa de muncă.

„El a avut probleme în care sens, eliberarea sa din funcție, avocat nu poți fi, în procuratură, poliție nimeni nu te primește, unde să se ducă? El a mai încercat încolo, încoace, o negat temeiul pe care a fost eliberat și l-au impus să se ducă. După asta a fost în Rusia, dar nu i-a mers”, a mai adăugat Ulianovschi.

Ex-judecătorul de instrucție Stanislav Sorbalo a fost demis de CSM în urmă cu 11 ani, în ianuarie 2009.

La 22 ianuarie 2009 a avut loc ședința CSM în cadrul căreia s-a examinat contestația președintelui CSM împotriva hotărârii Colegiului disciplinar cu privire la aplicarea în privinţa lui Stanislav Sorbalo a sancțiunii disciplinare sub formă de avertisment. În rezultatul examinării contestării şi după deliberarea membrilor CSM, hotărârea Colegiului disciplinar cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare sub formă de avertisment a fost anulată şi a fost emisă o nouă hotărâre, în baza căreia a fost sancționat disciplinar sub formă de eliberare din funcţie.